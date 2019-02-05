Из мигрантов в президенты. Как 37-летний бизнесмен и потомок беженцев выиграл выборы в Сальвадоре Сегодня, 14:55 134 Сюжет Цей матеріал також доступний українською EPA Найиб Букеле (в центре) с женой (справа) после победы на выборах EPA

Автор Инна Семенова

Президентские выборы в Сальвадоре, состоявшиеся 3 февраля, принесли этой стране яркого победителя – их уверенно выиграл 37-летний бизнесмен и экс-мэр столицы государства Найиб Букеле.

В этническом палестинце, который теперь станет одним из самых молодых мировых лидеров, жители наименьшего и самого густонаселенного государства Центральной Америки разглядели надежду на решение своих главных проблем – тотальной коррупции и засилья криминальных банд.



НВ рассказывает о том, чем примечателен Найиб Букеле и как ему удалось положить конец трем десятилетиям бессменного господства двух партий в Сальвадоре.

Любимец столицы

Джинсы, кожаная куртка и "фирменная" укладка – 37-летний Найиб Букеле не изменил своему привычному имиджу ни на избирательном участке в ходе голосования 3 февраля, ни во время приветственной победной речи перед толпой поклонников с Сан-Сальвадоре, столице страны.

Его триумф на выборах президента стал быстро очевиден. Уже в ночь на 4 февраля после подсчета 90% бюллетеней центризбирком страны объявил Букеле победителем в первом туре голосования: его кандидатуру поддержали 54% избирателей Сальвадора, все население которого насчитывает 6,5 млн человек.

За бывшего мэра столицы, который руководил городом Сан-Сальвадор в 2015-2018 годах, проголосовало больше человек, чем за двух его главных противников вместе взятых. В то время как Найиб Букеле был фактически независимым кандидатом, его ключевые соперники представляли две главные партии страны – крайне правый Националистический республиканский альянс и ультралевый Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти.

Букеле выступил в роли аутсайдера в стране, где доминирует поколение бывших военачальников и партизанских командиров

Именно представители этих двух политсил, соперничающие между собой со времен гражданской войны в Сальвадоре 1979-1992 годов, поочередно руководили государством в течение трех десятилетий.

Теперь же многие мировые СМИ пишут о конце двупартийной системы в стране после победы Букеле на президентских выборах.

"Букеле […] подкупил молодых избирателей и представителей среднего класса, выступив в роли аутсайдера в политическом истеблишменте, где доминирует старшее поколение бывших военачальников и партизанских командиров, противостоявших друг другу в годы 12-летней гражданской войны", - пишет The Wall Street Journal.

Потомок мигрантов и бизнесмен

Найиб Букеле – потомок палестинских переселенцев, преимущественно христиан, массово бежавших в Сальвадор в начале ХХ столетия из Османской империи. Сегодня палестинская община, которая насчитывает до 100 тыс. человек, - одна из самых влиятельных в Сальвадоре.

Как пишет Americas Quarterly, отец Букеле был весьма состоятельным местным бизнесменом, который в ходе гражданской войны в Сальвадоре открыто поддержал повстанцев – левый Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти. Именно это движение впоследствии станет стартовой политической площадкой для его сына.

Найиб Букеле родился спустя три года после начала войны и с ранних лет также занялся бизнесом, ради чего даже приостановил учебу на юридическом факультете в Центральноамериканском университете имени Хосе Симеона Каньяса.

В частности, Найиб Букеле владел компанией Yamaha Motors El Salvador, дистрибьютора товаров японской компании Yamaha в Сальвадоре.

Политик-бунтарь

Однако одного лишь бизнеса будущему президенту Савльвадора было недостаточно. В 2012 году, когда Букеле было всего 30 лет, его избрали мэром муниципалитета Нуэво-Кускатлан – небольшого городка на юго-западе страны.

На тот момент молодой политик представлял одну из двух главных политсил страны - Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти (FMLN).

Букеле изгнали из партии за критику ее руководства / Фото: EPA

От этой же партии Букеле баллотировался и на пост мэра столицы Сальвадора – он выиграл выборы в 2015 году и руководил городом последующие три года. Его главным достижением на этом посту стало кардинальное обновление исторического центра города, пишет WSJ. В то же время, отмечает издание, на годы администрации Букеле в Сан-Сальвадоре пришелся всплеск насилия и активности местных банд, особенно в бедных районах города.

Политика обвинили в индивидуалистичном поведении и клевете на руководство партии

Однако молодой мэр запомнился стране еще одним важным политическим событием. Он открыто критиковал руководство собственной партии, обличая его возрастных вождей в коррупции, и в 2017 году партия FMLN исключила Букеле из своих рядов. Политика обвинили в разжигании внутрипартийного раскола, слишком индивидуалистичном поведении и клевете на руководство партии.

В сальвадорском обществе это восприняли как демарш против нового незаангажированного лица в местной политике, и популярность Букеле стала расти. С тех пор он отстаивал имидж независимого кандидата, хотя для участия в президентских выборах 2019 года заключил соглашение с левоцентристской политсилой Широкий альянс за национальное единство. На этот вынужденный союз Букеле пошел после того, как избирательные органы не смогли зарегистрировать в срок его собственную партию Новые идеи (Nuevas Ideas).

Надежда Сальвадора

"Денег достаточно, если никто не крадет" – таким был один из слоганов президентской кампании самого молодого кандидата.

Победу на выборах Найибу Букеле принесли обещания искоренить коррупцию и подавить разгул насилия в стране, а также пакет социальных программ, которые должны создать новые рабочие места для молодежи, чтобы снизить уровень ее вовлеченности в преступный мир Сальвадора.

Накануне голосования Букеле уже был одним из фаворитов (3 февраля возле избирательного участка) / Фото: EPA

Эта проблема – одна из главных, с которыми предстоит столкнуться новоизбранному президенту страны. Показатель убийств на душу населения в Сальвадоре, как и уровень преступности в целом – среди самых высоких в мире. Около 67 тыс. жителей государства вовлечены в деятельность организованных банд, которые терроризируют не только местные общины, но и соседние государства, напоминает The Guardian.

Печальная слава о таких группировках как MS-13 и Barrio 18 распространилась по обеим американским континентам – в частности, влияние банды MS-13 Дональд Трамп традиционно называет среди главных аргументов для строительства стены на границе с Мексикой.

При этом треть населения Сальвадора, по данным Всемирного банка, живет за чертой бедности, имея менее $5,5 на ежедневные траты.

Около 1,6 млн сальвадорцев предпочли жизнь за пределами страны (1,4 млн из них –в США). В прошлом году тысячи местных жителей примкнули к нескольким "караванам" беженцев, направлявшихся в США.

"Чего людям по-настоящему не хватает, так это надежды, - признал Найиб Букеле в одном из интервью. – Люди не должны чувствовать, что они вынуждены эмигрировать из Сальвадора, так как другого выхода не осталось".

На его страницу в Facebook подписаны 1,3 млн человек, а за страницей в Instagram следят почти 350 тыс. человек

Никто из лидеров двух правящих партий Сальвадора не сумел предложить действенного решения этих проблем за последние десятилетия. Более того, руководители страны нередко становились фигурантами крупных коррупционных скандалов. Именно поэтому, полагают аналитики, местные жители рискнули доверить свою судьбу представителю молодого поколения.

"Он [Найиб Букеле] "продает" себя, дистанцируясь от истеблишмента, - пояснил в комментарии America Quaterly Рикардо Авелар, политический аналитик из сальвадорской газеты El Diario de Hoy. – Он весьма похож на других политиков [американского континента], Мануэля Лопеса Обрадора в Мексике и Жаира Болсонару в Бразилии. Он следует антиполитическому тренду".

Еще одним ключом к успеху нового президента Сальвадора стала его активность в социальных сетях и ориентация на современную молодежь и средний класс.

На его страницу в Facebook подписаны 1,3 млн человек (около 20% населения Сальвадора в количественных показателях), опубликованный там же ролик о выдвижении в президенты посмотрели 1 млн человек, а за страницей политика в Instagram следят почти 350 тыс. человек.

"Букеле - стратег в социальных сетях, - констатирует Ивон Ривера, профессор коммуникации в Центральноамериканском университете Сальвадора. - Он позиционирует себя как бренд, а его политические речи - это прямой маркетинг".

Теперь Букеле предстоит превратиться из Facebook-президента в реального главу государства. Времени радикально преобразовать страну у него не слишком много – законодательство Сальвадора позволяет оставаться на посту лишь в течение одного пятилетнего президентского срока (хотя после перерыва экс-президент имеет право баллотироваться вновь).