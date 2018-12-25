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Из Испании выдворят мужчину, который 18 лет притворялся католическим священником

Сегодня, 11:42
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Псевдосвященник подделал документы

Колумбиец Мигель Энджел Ибарра в течение 18 лет проводил таинства сначала в родной Колумбии, а с 2017 года начал венчать и крестить также в Испании. 

Об этом сообщает BBC.

Его уличили в лжи после поданной жалобы из Колумбии, где заявили, что он подделал свои документы.

После тщательного расследования испанская церковь установила, что Ибарра никогда не был посвящен в священники. Его отстранили от службы и обязали выехать в Колумбию.

Несмотря на то, что Ибарра не имел права проводить свадьбы и другие церковные службы, их не лишат законности.

"Такие события могут затмить работу прихожан и рукоположенных священников, которые служат образцовой службой каждый день", - говорится в заявлении местной епархии.

Теги:   Священник Католики Испания

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