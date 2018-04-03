Из Германии выслали четырех российских дипломатов

Германия приняла решение выслать из страны четырех российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Посольство РФ в Германии сообщило, что на выходных работники дипмиссии покинули страну, передает ТАСС.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

В связи с отравлением Скрипаля ряд стран также объявили о высылке российских дипломатов - среди них страны ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия, Украина, Молдова.

США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. В свою очередь, несколько стран отказались высылать российских дипломатов, среди них Австрия и Болгария.

МИД РФ объявил о зеркальных мерах в отношении США и закрытии генконсультства в Санкт-Петербурге.

27 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении штата российской миссии при Альянсе.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что тринадцать российских дипломатов, работающих в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон грата, за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

В ответ Россия пошла на зеркальные меры, в частности, выслала 13 украинских дипломатов.