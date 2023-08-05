Находились 202 дня в Беларуси. 9 истребителей вернулись обратно в Россию — Беларускі Гаюн 5 августа, 16:55 Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщает, что из Беларуси в РФ вернулись 9 истребителей Су-34 и Су-30 СМ, а также последний вертолет российских военных Ми-24 (Фото:Vladislav Perminov/flickr)

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в субботу, 5 августа, с территории Беларуси в РФ вылетели девять истребителей Су-34 и СУ-30 СМ одновременно с вылетом большой вертолетной группы.

Об этом говорится в сообщении расследователей в Telegram.

«В районе 13:30 с аэродрома Барановичи взлетели девять истребителей Су-34 и Су-30СМ ВКС РФ. Истребители прошли через Могилевскую область и пересекли границу Беларуси с РФ», — заявили расследователи.

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По их данным, большинство из этих самолетов находилось в Беларуси с 15 января, то есть 202 дня.

Фото: Беларускі Гаюн/Telegram

«Позже, в районе 14:00 с [аэродрома] Мачулищи пошел на взлет Ми-24 ВКС РФ, по нашим данным, последний вертолет авиационной группировки ВКС РФ, который находился в Мачулищах. Вертолет взял курс на восток, и, видимо, также летит из РБ в РФ на аэродром Сеща (в Брянской области — ред.)», — добавляют расследователи Беларускі Гаюн.

Ранее мониторинговая группа сообщала, что в Россию вернулись почти все вертолеты из Беларуси. По ее данным, улетели четыре единицы вертолетов Ми-8 и шесть единиц — Ми-24.