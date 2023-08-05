«Значительно уменьшилось». Из Беларуси улетели почти все российские вертолеты — Беларускі Гаюн 5 августа, 12:36 Ми-8 (Фото:Фото: noi.md)

В субботу, 5 августа, в районе с аэродрома Мачулище в Беларуси взлетела группа из десяти вертолетов ВКС РФ, таким образом в стране значительно уменьшилась авиационная группировка ВКС РФ.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

По ее данным, из Беларуси улетели четыре единицы вертолетов Ми-8 и шесть единиц — Ми-24.

Сообщается, что вертолеты полетели в юго-восточном направлении и позже были замечены над Могилевской областью Беларуси, после чего пересекли границу с Россией и приземлились на аэродроме Сеща в Брянской области.

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Беларускі Гаюн отмечает, что большинство вертолетов находились в Беларуси 209 дней (с 8 января 2023 г.).

«Таким образом, сегодня утром значительно уменьшилась авиационная группировка ВКС РФ в Беларуси. Напомним, что в Беларуси было минимум 11 вертолетов ВКС РФ. Теперь, видимо, остался один», — говорится в сообщении.

Кроме того, за время пребывания в Беларуси эта группа вертолетов потеряла одну из единиц — в июне под Ивацевичами разбился Ми-24 ВКС РФ.

Предполагается, что на вертолетах территорию Беларуси покинули 20 человек.

Ранее спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщал, что Россия вывела из Беларуси почти всех своих военных.

По его словам, это происходит в рамках ротации.

Демченко не исключил, что в ближайшее время на территорию Беларуси могут быть снова заведены очередные подразделения, но пока это не фиксируется.

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим белорусского диктатора Александра Лукашенко предоставил территорию Беларуси для российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с белорусской территории российская армия наносила ракетные удары по украинским городам.

Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои вооруженные силы для повторного вторжения с севера.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что сейчас угроза нового нападения со стороны Беларуси низкая.

24 июля Демченко заявил, что у России нет достаточных сил для того, чтобы повторно атаковать Украину с севера, однако ВСУ должны быть готовыми к развитию любых событий.