Россия вывела из Беларуси почти всю свою авиацию — Беларускі Гаюн

8 сентября, 16:08
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Ми-24 (иллюстративное фото) (Фото:Suicidal Zombie/Flickr)

Ми-24 (иллюстративное фото) (Фото:Suicidal Zombie/Flickr)

Страна-террорист Россия в августе вывела из Беларуси всю свою авиацию, кроме одного штурмовика Су-25. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram в пятницу, 8 сентября.

По данным аналитиков, авиационная группировка РГВ (региональной группы войск) России и Беларуси фактически перестала существовать. 5 августа с беларусского аэродрома Мачулищи на аэродром Сеща в Брянской области страны-агрессора улетели 11 вертолетов (четыре Ми-8 и семь Ми-24) ВКС РФ. С аэродрома Барановичи в Россию улетели девять истребителей Су-34 и Су-30СМ ВКС РФ.

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Как пишет Беларускі Гаюн, большинство этих вертолетов и самолетов находились в Беларуси с начала января 2023 года. По состоянию на 1 сентября на территории Беларуси оставался только один российский штурмовик Су-25 — он прибыл в Мачулищи 25 июля, а 31 августа перебазировался на аэродром Лида.

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Инфографика: Беларускі Гаюн | Belarusian Hajun project / Telegram

Мониторинговая группа также отметила, что в июле-августе из Беларуси вывели почти весь контингент РГВ, полевые лагеря российских оккупантов на полигонах Обуз-Лесновский, Лепельский и Осиповичский свернули. По состоянию на 1 сентября, считают аналитики, на территории Беларуси оставались 2100 российских военных, из состава РГВ — ноль.

Ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что страна-агрессор в рамках ротации вывела почти все свои подразделения из Беларуси.

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Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев до этого говорил, что Россия полностью вывела войска из Беларуси. По его словам, часть военных страны-агрессора были переброшены на Купянское и Лиманское направления.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Беларусь Российская авиация Россия-Беларусь Война России против Украины

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