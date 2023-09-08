Россия вывела из Беларуси почти всю свою авиацию — Беларускі Гаюн 8 сентября, 16:08 Ми-24 (иллюстративное фото) (Фото:Suicidal Zombie/Flickr)

Страна-террорист Россия в августе вывела из Беларуси всю свою авиацию, кроме одного штурмовика Су-25. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram в пятницу, 8 сентября.

По данным аналитиков, авиационная группировка РГВ (региональной группы войск) России и Беларуси фактически перестала существовать. 5 августа с беларусского аэродрома Мачулищи на аэродром Сеща в Брянской области страны-агрессора улетели 11 вертолетов (четыре Ми-8 и семь Ми-24) ВКС РФ. С аэродрома Барановичи в Россию улетели девять истребителей Су-34 и Су-30СМ ВКС РФ.



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Как пишет Беларускі Гаюн, большинство этих вертолетов и самолетов находились в Беларуси с начала января 2023 года. По состоянию на 1 сентября на территории Беларуси оставался только один российский штурмовик Су-25 — он прибыл в Мачулищи 25 июля, а 31 августа перебазировался на аэродром Лида.

Инфографика: Беларускі Гаюн | Belarusian Hajun project / Telegram

Мониторинговая группа также отметила, что в июле-августе из Беларуси вывели почти весь контингент РГВ, полевые лагеря российских оккупантов на полигонах Обуз-Лесновский, Лепельский и Осиповичский свернули. По состоянию на 1 сентября, считают аналитики, на территории Беларуси оставались 2100 российских военных, из состава РГВ — ноль.

Ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что страна-агрессор в рамках ротации вывела почти все свои подразделения из Беларуси.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев до этого говорил, что Россия полностью вывела войска из Беларуси. По его словам, часть военных страны-агрессора были переброшены на Купянское и Лиманское направления.