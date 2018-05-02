Из Беларуси не выпустили личный самолет с украинским нардепом - СМИ

Белорусские пограничники не выпустили личный самолет народного депутата Украины и президента компании Мотор Сич в аэропорту в поселке Болбасово.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе.

Как пишет Tyt.by, Богуслаев прилетел в Беларусь на собрание акционеров Оршанского авиаремонтного завода.

Богуслаев вылетел домой рейсовым самолетом вечером 27 апреля.

Председатель наблюдательного совета, директор по связям с общественностью Мотор Сичи Анатолий Малыш в комментарии Громадському заявил, что читал эти материалы. Однако, по его словам, даже если самолет Богуслаева остался в Беларуси, это не повлияло на работу авиакомпании.

Белорусское издание считает, что самолет остался в качестве залога.

Власти Беларуси пытаются вернуть в собственность государства Оршанский авиаавод. Богуслаеву принадлежит 60% акций этого предприятия.

28 апреля Генеральная прокуратура Беларуси обнародовала материалы о расследовании законности действий основных акционеров ОАО Оршанский авиаремонтный завод, которые привели к убыткам.

Напомним, 24 апреля стало известно об обысках СБУ в офисе компании, отделе ценных бумаг Мотор Сичи, подконтрольной народному депутату Вячеславу Богуслаеву, и местах проживания отдельных физических лиц.

Председатель наблюдательного совета компании Анатолий Малыш сообщил Радио НВ, что спецслужбы проводили выемку отдельных документе в рамках уголовного производства о концентрации контрольного пакета акций предприятия, оформленного на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

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