Из Баварии депортировали 11 граждан Украины, искавших убежище

Из Баварии выслали в Украину 11 украинцев, которые пытались получить в Германии политическое убежище.
Об этом заявил официальный представитель баварского ведомства по вопросам предоставления убежища и возвращения на родину, пишет DW.
Отмечается, что депортацию согласовали с федеральной властью.
Помимо украинцев тот же день из Баварии выслали в Италию трех претендентов на статус беженцев. Двоих рейсовыми самолетами отправили в Милан, а одного - в Неаполь.
Ранее сообщилось, что в США арестовали и депортировали в Германию 95-летнего мужчину, которого власти считают последним известным нацистским коллаборационистом, проживающим на территории Штатов.
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