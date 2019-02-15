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Иванку Трамп могут вызвать в Конгресс для дачи показаний по "российскому делу"

Сегодня, 06:39
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EPA

Иванка Трамп

Палата представителей Конгресса США может вызвать для дачи показаний по делу о вмешательстве России в американские выборы дочь президента США Дональда Трампа Иванку.

Как сообщает сайт Axios со ссылкой на источники в Демократической партии, в Конгрессе располагают данными о причастности Иванки Трамп к сделке по строительству небоскреба Trump Tower в Москве.

"Демократы пока "не приняли решения по Иванке", но изучают информацию, доступную в открытых источниках, о ее участии в переговорах относительно строительства в Москве Trump Tower", - говорится в сообщении.

Как и ее муж Джаред Кушнер, Иванка занимает должность советника президента США Дональда Трампа.

Теги:   Россия Президентские выборы в США 2016 Иванка Трамп Дональд Трамп

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