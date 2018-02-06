Иванка Трамп возглавит делегацию США на церемонии закрытия зимней Олимпиады

Дочь и советник президент США Иванка Трамп возглавит делегацию США на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхенчхан.
Об этом телеканалу CNN рассказал официальный представитель Белого дома.
Отмечается, что Дональд Трамп лично попросил дочь возглавить делегацию. С аналогичной просьбой к ней обратился и Олимпийский комитет США.
На церемонии открытия зимней Олимпиады-2018 американскую делегацию возглавит вице-президент США Майкл Пенс.
В Белом доме также добавили, что в ближайшее время будут объявлены остальные члены делегации США.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан.
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