Иванка Трамп возглавит делегацию США на церемонии закрытия зимней Олимпиады

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Президент США и Олимпийский комитет попросили Иванку Трамп возглавить американскую делегацию

Президент США и Олимпийский комитет попросили Иванку Трамп возглавить американскую делегацию

Дочь и советник президент США Иванка Трамп возглавит делегацию США на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхенчхан.

Об этом телеканалу CNN рассказал официальный представитель Белого дома.

Отмечается, что Дональд Трамп лично попросил дочь возглавить делегацию. С аналогичной просьбой к ней обратился и Олимпийский комитет США.

На церемонии открытия зимней Олимпиады-2018 американскую делегацию возглавит вице-президент США Майкл Пенс.

В Белом доме также добавили, что в ближайшее время будут объявлены остальные члены делегации США.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан.

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