В России заявили, что в Нагорном Карабахе убили замкомандующего подводными силами Северного флота 21 сентября, 12:22 Иван Ковган (Фото:Минобороны РФ)

Российские пропагандисты пишут о ликвидации замкомандующего «миротворческими» силами РФ в Нагорном Карабахе Ивана Ковгана. Он был среди тех военных, которые попали под обстрел в непризнанном регионе накануне.

Российский портал СеверПост утверждает, что Ковган имел звание капитана первого ранга и служил заместителем командующего подводными силами Северного флота РФ по военно-политической работе. Оккупанты пишут, что сам он из Мурманской области и находился в Нагорном Карабахе с 11 мая.

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20 сентября министерство обороны России заявило, что их военные попали под обстрел, когда возвращались с наблюдательного поста российского «миротворческого» контингента в районе населенного пункта Джанятаг. Все погибли.

В Кремле утверждают, что во время разговора с диктатором Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился за убийство «миротворцев» и предлагает провести расследование.



Накануне непризнанный Нагорный Карабах капитулировал и принял решение о прекращении огня. 21 сентября в городе Евлах проходит встреча между представителями местного армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. В частности, они обсудят реинтеграцию региона «в рамках Конституции Азербайджана», права и безопасность армян Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна за сутки «выполнила все задачи антитеррористической операции» и «восстановила суверенитет».

19 сентября в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».

В азербайджанском МИД называют «локальные антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе реакцией на «ряд масштабных военных провокаций и терактов» со стороны сил Армении.

Армения назвала действия Баку полномасштабной агрессией и обвинила Азербайджан в «этнических чистках». В Ереване начались протесты с призывом к властям вмешаться в ситуацию в Карабахе.

20 сентября непризнанный Нагорный Карабах сдался и принял решение о прекращении огня. 21 сентября в городе Евлах состоится встреча между представителями местного армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. В частности, они обсудят реинтеграцию региона «в рамках Конституции Азербайджана», права и безопасность армян Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна за сутки «выполнила все задачи антитеррористической операции» и «восстановила суверенитет».