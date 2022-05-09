В Праге лишат советского маршала Конева статуса почетного гражданина города 9 мая, 16:19 Цей матеріал також доступний українською Демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в апреле 2020 года (Фото:Praha 6 (RFE/RL))

В столице Чехии Праге намерены посмертно лишить почетного гражданства города советского маршала Ивана Конева. Такое решение приняли советники, скоро его должен поддержать также городской совет, сообщает ČTK.

Конев стал почетным гражданином Праги в июне 1945 года. Как сообщает ČTK, в обосновании решения сказано, что эти события нужно рассматривать в контексте дальнейшей истории Чехословакии, когда официально допускалась только одна трактовка событий, а определенные факты замалчивались. Там отмечается, что советские войска под предводительством Конева подошли к Праге после того, как между немецко-фашистским гарнизоном и лидерами Пражского восстания была уже достигнута договоренность об выходе из города. Также сказано, что Конев принял решение о бомбардировке города Млада-Болеслав 9 мая, при которой погибли 148 мирных жителей.



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Упоминается роль Конева в подавлении восстания в Венгрии в 1956 году, что привело к гибели тысяч мирных жителей, а также служба Конева в 1961—1962 годах в Берлине во время строительства Берлинской стены.

В апреле 2020 года в Праге демонтировали памятник Коневу, установленный в 1980 году.

Также город Чешске Будеевице в понедельник лишил почетного гражданства бывшую космонавтку Валентину Терешкову, депутата госдумы РФ, которая поддержала полномасштабное вторжение России в Украину, сообщает Чешское радио.

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