В минобороны России подтвердили атаку морских дронов на корабль Иван Хурс 24 мая, 17:43 Иван Хурс (Фото:Думская)

В минобороны страны-террориста России подтвердили атаку на корабль Черноморского флота Иван Хурс.

По версии российского ведомства, корабль атаковали три «беспилотных быстроходных катера». Россияне утверждают, что атака была «неудачной», а катера якобы «уничтожены» в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор, где корабль якобы «охранял» газопроводы Турецкий поток и Голубой поток (в экономической зоне Турции).

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Минобороны страны-агрессора также показало видео обстрела одного из катеров и обвинило в атаке Украину. В Украине не комментировали эту информацию.

Ранее о том, что морские дроны атаковали корабль Иван Хурс, писали так называемые российские военкоры. Они утверждали, что атака произошла около 05:30 в четверг, а корабль, «по предварительным данным, не получил повреждений».

Как сообщает Defense Express, разведывательный корабль Иван Хурс, проект 18280, является уникальным кораблем для Черноморского флота РФ и одним из двух на всех флотах оккупантов. Его спустили на воду только в 2017 году и ввели в состав в 2018 году.

Корабль оборудован комплексами радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы и системами связи для обеспечения управления флотом. Утверждается, что он предназначен для слежки за комплексами противоракетной обороны.