Итоги 2018: Самые интересные факты года из разных стран мира Сегодня, 09:50 275 Цей матеріал також доступний українською В 2018 году Кейптаун едва не стал первым в мире мегаполисом, где закончилась питьевая вода

Уходящий год был богат не только значимыми международными событиями и важнейшими для Украины вехами, но и поводами открыть разные уголки планеты с неожиданной стороны.

НВ рассказывает о самых интересных и необычных фактах из разных стран мира, открывшихся нам в 2018 году.

1. Нравы последнего абсолютного монарха Африки

В апреле 2018 года король Мсвати III, монарх южноафриканского Свазиленда, объявил о решении переименовать страну и вернуть ей доколониальное название Эсватини.

Однако это распоряжение не изменило диковинных традиций страны, главной из которых остается Танец тростника - в конце лета тысячи юных девственниц танцуют его для короля в надежде стать еще одной женой монарха.

Мсвати III (на фото в центре) - третий богатейший король Африки / Фото ЕРА

Приверженность ритуалам – пожалуй, единственное, что роднит утопающего в роскоши Мсвати III с его нищими подданными. С состоянием в $ 200 млн он является третьим богатейшим королем Африки. А его страна – последней абсолютной монархией континента.

Свазиленд-Эсватини размером вдвое меньше Одесской области, там живут 1,3 млн человек, из которых две трети пребывают за чертой бедности, а каждый четвертый инфицирован ВИЧ. Ожидаемая продолжительность жизни здесь едва превышает 50 лет. А четвертая часть населения, которое на 80% состоит из селян, испытывает дефицит продовольствия и доступа к питьевой воде. Как выглядит сегодня этот контраст блеска монарха и нищеты его подданных, подробнее читайте здесь →

2. Красота по-корейски

В Южной Корее мода на декоративную косметику для мужчин за последние годы увеличила местную бьюти-индустрию до объема в $ 13 млрд и ввела ее в десятку крупнейших в мире.

Уделять особое внимание внешнему виду в современной Корее принято вне зависимости от пола. По данным опроса корейской компании онлайн-исследований Embrain, более трети мужчин-корейцев стремятся следить за своей внешностью, и на уход за кожей у них уходит больше времени, чем у мужчин в любой другой стране мира.

В Южной Корее продается пятая часть всей мужской косметики мира / Фото ЕРА

Именно в Корее продается пятая часть всей мужской косметики мира, утверждают специалисты международной компании рыночных исследований Mintel. По их данным, средний корейский мужчина использует 13 косметических средств в месяц. С 2009 по 2014 год корейский рынок средств по уходу за кожей для мужчин вырос вдвое. А успех местных косметических брендов в Азии и в США заставил экспертов называть Сеул новой столицей красоты.

Парней с тональным кремом на лице, увлажняющим блеском на губах и подведенными глазами сегодня можно встретить в центральном сеульском квартале Мендон и в элитном Каннамгу, который прославил в своем хите Gangnam Style корейский исполнитель Psy. О том, что привело корейцев к такой моде, подробнее читайте здесь →

3. Любовницы китайских чиновников

Рост благосостояния последних лет возродил в Китае традицию заводить любовниц: наличие одной, а лучше нескольких стало неписаным правилом для китайских госчиновников, стремящихся прослыть успешными.

По данным одного из исследований Центра кризисного управления в Народном университете Пекина, 95% изобличенных в коррупции чиновников имели внебрачные связи. В 60% случаев любовницы находились у них на содержании.

Красивая женщина в Китае - символ статуса и богатства мужчины / Фото ЕРА

Своих содержанок, или "маленьких третьих", как их называют в Китае, состоятельные китайцы не только одаривают дорогими подарками, но и селят в специально купленных квартирах. В крупных городах - Шэньчжэне, Шанхае, Пекине и других - уже образовались целые кварталы, которые называют городками содержанок, рассказал НВ Торстен Паттберг, философ и культурный критик, автор книги Дихотомия Восток-Запад о контрасте двух цивилизаций.

"Культура содержанок плотно укоренилась в китайском обществе и местных гендерных ролях", - говорит он о причинах такого явления. Более подробно читайте о нем читайте здесь →

4. Город без воды

В 2018 году Кейптаун - столица ЮАР - стал первым крупным городом в мире, где из-за климатических изменений и урбанизации практически полностью иссякли запасы питьевой воды.

Ожидая коллапса, власти мегаполиса ввели беспрецедентные меры водной экономии.

Жители Кейптауна запасаются водой / Фото ЕРА

Из номеров городских отелей исчезли пробки для ванн, чтобы постояльцы не наполняли их, а принимали более экономный душ. В торговых центрах, на пляжах и других общественных местах были перекрыты краны, а взамен установлены диспенсеры с антисептической жидкостью.

Местные жители стали собирать дождевую воду в специальные резервуары, чтобы использовать для мытья посуды, стирки и даже очистки до качества питьевой.

О том, почему город оказался в такой ситуации и как пытался решить проблему – подробнее читайте здесь →

5. Новая столица мультимиллионеров

Привлекательный экономическими и правовыми свободами Гонконг стал точкой притяжения для китайских капиталов и превратился в мировую столицу богачей, затмив собой даже Нью-Йорк.

В сентябре 2018-го эксперты присудили Гонконгу статус рекордсмена по количеству горожан-мультимиллионеров: за предыдущий год число гонконгцев с состоянием более $ 30 млн выросло на треть и в результате перевалило за 10 тыс.

По числу жителей-мультимиллионеров Гонконг (на фото) обошел даже Нью-Йорк / Фото ЕРА

Такой результат объясняют ростом мировых финансовых рынков, привязкой местной валюты - гонконгского доллара - к курсу укрепившего свои позиции доллара США, а также расширением торговых и инвестиционных связей мегаполиса с материковым Китаем.

При этом в рейтинге счастья The World Happiness Report 2018, как ни странно, Гонконг занимает не слишком высокие позиции. Чего не хватает жителям столицы мультимиллионеров - подробнее читайте здесь →

6. Рай без автомобилей

После нескольких лет последовательных и жестких ограничений автомобильного движения испанский город Понтеведра преобразился до неузнаваемости. Смертность в ДТП сократилась до нуля и пока в соседних городах сокращалось население, там появилось 12 тысяч новых жителей.

Весь центр испанского города Понтеведра свободен от машин / Фото galizport via Flickr

Пешеходной зоной здесь изначально сделали около 300 тыс. квадратных метров средневекового центра. Были также закрыты все наземные автостоянки в центре города - вместо них открыли подземные и другие на периферии. От светофоров избавились в пользу перекрестков с круговым движением, расширили зону без автомобилей от старого города до района XVIII века и приняли меры для снижения интенсивности движения во внешних зонах, чтобы ограничить скорость до 30 км/ч.

Горожане не сразу приняли изменения и кое-что критикуют. Но признают, что жить и растить детей тут гораздо приятней, чем в других городах. Почему - подробнее читайте здесь →

7. Русские шпионки

Минувший год открыл миру глаза на российское ГРУ - Главное разведуправление, которое для своих целей использует отравляющие вещества, кибератаки и спецагентов по всему миру.

Однако в шпионских играх Москва использует не только новые технологии, но и безотказные старые: добывать секретную информацию всеми возможными способами на Запад отправлены сотни российских шпионок привлекательной внешности, располагающих неограниченным количеством денег. Последний громкий скандал произошел в США с участием Марии Бутиной - тайного иностранного агента РФ в Вашингтоне. Там подозревают, что налаживая связи с Республиканской партией, россиянка пыталась создать неофициальный канал коммуникаций между окружением Трампа и кремлевской верхушкой.

Мария Бутина / Фото Мария Бутина via Facebook

Сексуальный шпионаж, или так называемые медовые ловушки, использовали еще советские спецслужбы - например, чтобы "проникнуть в головы и сердца" объектов слежки в Западной Германии, вспоминает профессор Энтони Глиз, директор Центра исследований безопасности и разведки Букингемского университета. По его мнению, новые инциденты указывают на неразрывную связь российских ФСБ и СВР (Служба внешней разведки) с советским КГБ, на общность их методов и преемственность персонала. В чем суть столь пикантных методов – читайте здесь →

8. Интеллектуальный прорыв Катара

К концу 2018-го прошло полтора года с тех пор, как Катар оказался в экономической, дипломатической и транспортной блокаде со стороны своих самых близких соседей - Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и ОАЭ.

Однако страна продемонстрировала неожиданную устойчивость к изоляции и использовала блокаду как повод для того, чтобы взять курс на создание наукоемкой экономики, которая бы опиралась не только на запасы нефти и газа.

В 2018 году центром интеллектуальной жизни в Катаре стала новейшая библиотека / Фото Qatar National Library via Facebook

Теперь правящая в Катаре династия аль-Тани тратит миллиарды, чтобы утвердить Доху как современную интеллектуальную столицу арабского мира. Лучшие архитекторы мира возвели здесь Музей исламского искусства, ультрасовременную библиотеку, Национальный музей – большинство этих культурных новостроек открылись в 2018-м.

Новый импульс получил и катарский Город образования, где в футуристических кампусах разместилась добрая дюжина "партнерских университетов" – филиалов мировых лучших вузов. Причем большая часть учащихся здесь – девушки.

В то время как для граждан Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ стало незаконным даже ставить под вопрос или критиковать саму идею блокады, Катар отменяет визовые ограничения и пытается позиционировать себя как колыбель свободы слова. Почему страна решилась на столь масштабные перемены – подробнее читайте здесь →