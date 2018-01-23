Итальянец, устроивший стрельбу с балкона, покончил с собой

Один из автомобилей, пострадавших во время стрельбы

Житель итальянской Беллоны, который открыл стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры, совершил самоубийство.

Когда полицейские ворвались в квартиру злоумышленника, то обнаружили у него огнестрельные ранения от которых мужчина скончался.

Во время стрельбы мужчина ранил пятерых человек и застрелил собственную жену, передает информационное агентство ANSA.

Ранее сообщалось, что в Италии мужчина открыл стрельбу из ружья по прохожим с балкона своей квартиры. Злоумышленник вел себя вызывающе и кричал, что повесил свою жену, которая ранее уже жаловалась на насилие в семье.