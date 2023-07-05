Италия заморозила российских активов на сумму порядка двух миллиардов евро

5 июля, 00:47
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Италия заморозила активы российских олигархов (Фото:REUTERS/Thomas White)

Италия заморозила активы российских олигархов (Фото:REUTERS/Thomas White)

С начала полномасштабной войны власти Италии заморозили российских активов на сумму порядка двух миллиардов евро.

Об этом сообщает La Repubblica.

Директор службы финансовой разведки Энцо Серата сообщил, что Италия конфисковала банковские счета, виллы, яхты и автомобили людей, связанных с кремлем.

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«На конец июня текущего года было заморожено 170 финансовых отношений на имя 80 субъектов. Общая сумма замороженных средств превысила 330 миллионов евро», — заявил Серата.

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Ранее сообщалось, что юридическая служба Совета ЕС разработала план по использованию замороженных активов российского Центрального банка на сумму около $36,8 млрд для финансирования восстановления Украины.

По результатам арестов и различных механизмов конфискации активов россиян и коллаборационистов в Украине с 24 февраля 2022 года в государственный бюджет было направлено 28,3 млрд грн.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Италия Санкции против России Война в Украине Война России против Украины российские активы

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