Осадки не прекращаются. В Италии из-за «худшего за 100 лет» наводнения погибли 14 человек, за 48 часов выпала шестимесячная норма дождя 20 мая, 22:56 Затопленная статуя в Луго в регионе Эмилия Романья (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Италия уже двое суток страдает от наводнения, которое называют худшим за последние сто лет.

По данным агентства ANSA, в результате наводнения, которое охватывает 100 муниципалитетов, погибли 14 человек, 15 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

Также во время непогоды разбился вертолет, который занимался устранением повреждения линий электропередач из-за плохой погоды, в результате чего пострадали четыре человека, двое получили серьезные ранения.

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Фото: REUTERS/Claudia Greco

Фото: REUTERS/Claudia Greco

Politico сообщает, что из-за стихийного бедствия итальянский премьер Джорджа Мелони раньше возвращается в страну с саммита G-7. Издание отмечает, что в пострадавших регионах Эмилия Романья и Марке за 48 часов выпала полугодовая норма осадков.

При этом дожди в Эмилии Романье продолжаются, что может вызвать новое поднятие уровня воды в реках и усиливает опасность оползней.

Фото: REUTERS/Claudia Greco

Фото: REUTERS/Claudia Greco

Совет министров Италии намерен встретиться 23 мая.

Убытки предварительно оцениваются в миллиарды евро.

В 2014 году премьер Маттео Ренци создал оперативную группу Italia Sicura (Безопасная Италия), которая должна была предотвращать наводнения и оползни.



Но в 2018 году правительство Джузеппе Конте эту группу распустило и создало свой проект, который так и не реализовали.

