Бойкот Орбана. В МИД Италии призвали пересмотреть правило единогласия внутри Евросоюза 8 декабря, 04:44 Антонио Таяни призвал пересмотреть правила ЕС (Фото:REUTERS/Costas Baltas)

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что необходимо пересмотреть правило ЕС о единогласии решений из-за действий Венгрии.



Об этом сообщает Укринформ.

"Единогласие блокирует Европу. Нужно изменить европейские правила", - заявил глава МИД Италии.

Таяни считает, что при голосовании ЕС нужно ввести правило, что решения должны поддержать не менее 55% стран-членов (15 из 27), представляющих 65% населения ЕС.

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"Нам нужно больше принимать решений большинством голосов. Если вы хотите большей и более сильной Европы, то единодушие должно остаться в прошлом", - заявил Таяни.

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Ранее сообщалось, что Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине в 2023 году 18 млрд евро.

После этого глава Минфина Венгрии Михай Варга заблокировал предоставление Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи.