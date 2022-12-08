Бойкот Орбана. В МИД Италии призвали пересмотреть правило единогласия внутри Евросоюза
Антонио Таяни призвал пересмотреть правила ЕС (Фото:REUTERS/Costas Baltas)
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что необходимо пересмотреть правило ЕС о единогласии решений из-за действий Венгрии.
Об этом сообщает Укринформ.
"Единогласие блокирует Европу. Нужно изменить европейские правила", - заявил глава МИД Италии.
Таяни считает, что при голосовании ЕС нужно ввести правило, что решения должны поддержать не менее 55% стран-членов (15 из 27), представляющих 65% населения ЕС.
"Нам нужно больше принимать решений большинством голосов. Если вы хотите большей и более сильной Европы, то единодушие должно остаться в прошлом", - заявил Таяни.
Ранее сообщалось, что Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине в 2023 году 18 млрд евро.
После этого глава Минфина Венгрии Михай Варга заблокировал предоставление Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи.