Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолетов вблизи Польши

30 сентября, 05:48
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На перехват российских самолетов вылетели итальянские Eurofighter (Фото:tcsavunma/Twitter)

На перехват российских самолетов вылетели итальянские Eurofighter (Фото:tcsavunma/Twitter)

Итальянские истребители Eurofighter были подняты в небо из-за присутствия российских самолетов у польских границ.

Об этом сообщает il Messaggero.

Итальянские истребители прибыли в Польшу всего два дня назад. Сегодня они вылетели на перехват трех российских самолетов, которые были вблизи северо-восточных границ НАТО.

Видео дня

Итальянские истребители размещены на базе Мальборк на севере Польши, недалеко от российского Калининград.

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https://www.youtube.com/watch?v=KVSNpxtwyL8
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Польша Италия

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