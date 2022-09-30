Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолетов вблизи Польши 30 сентября, 05:48 На перехват российских самолетов вылетели итальянские Eurofighter (Фото:tcsavunma/Twitter)

Итальянские истребители Eurofighter были подняты в небо из-за присутствия российских самолетов у польских границ.

Об этом сообщает il Messaggero.



Итальянские истребители прибыли в Польшу всего два дня назад. Сегодня они вылетели на перехват трех российских самолетов, которые были вблизи северо-восточных границ НАТО.

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Итальянские истребители размещены на базе Мальборк на севере Польши, недалеко от российского Калининград.