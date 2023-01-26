Италия может передать Украине дроны израильского образца — СМИ 26 января, 19:24 Флаг Италии (Фото:juliacasado1 / pixabay)

Итальянское правительство решило передать Украине ЗРК SAMP-T, Aspide, а также артиллерию и дроны израильского образца, сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, в новый пакет помощи должна войти партия дронов-камикадзе Hero-30, имеющих израильские комплектующие. Доподлинно неизвестно, согласовал ли такую передачу Израиль.

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Однако итальянские СМИ уверяют, что противовоздушная оборона Украины будет существенно усилена, поскольку зенитно-ракетный комплекс SAMP-T называют европейским аналогом системы Patriot. Он имеет дальность 100 км и способен сбивать баллистические цели.

Кроме ранее заявленных ЗРК большой дальности SAMP-T и средней Aspide, в ВСУ поступит определенное количество артиллерии неозвученного типа.

Как отмечает Corriere della Sera, это уже шестой указ итальянского правительства о предоставлении Украине оружия, которое Италия примет в течение следующих двух недель. При этом издание отмечает, что лозунг среди партнеров Запада изменился: от «помочь их спасти» он перешел к «помочь им победить».

«Италия будет продолжать выполнять свою роль в поддержке атакованного Россией народа Украины», — заверил замминистра обороны Италии Маттео Перего.

Он отметил, что сотрудничество с Киевом будет менее заметным, но не менее важным.

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«Помимо учений украинских Вооруженных Сил на территории Италии, Рим оказывает особую помощь украинским военным, работающим на поле боя: их операции против россиян управляются „дистанционно“ благодаря разведывательной информации и спутниковым системам», — отметил Перего.

Палата депутатов — нижняя палата парламента Италии — во вторник, 24 января, одобрила декрет правительства о поставках Украине военной помощи до конца 2023 года.

