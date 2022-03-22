Медикаменты и детское питание. Из Италии доставили 10 тонн гумпомощи для Украины

22 марта, 14:46
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Италия выделила 10 тонн безадресной помощи (Фото:Michele Bitetto / Unsplash)

Италия выделила 10 тонн безадресной помощи (Фото:Michele Bitetto / Unsplash)

Автор: Елена Басараб

С помощью «Укрпочты» удалось доставить из Италии 10 тонн гумпомощи, в частности это детское питание, продукты, вода и медикаменты.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

«Спасибо Италии за 10 тонн безадресной помощи. Украине очень важна поддержка каждого. „Укрпочта“ постоянно на связи с местными властями и волонтерами, поэтому уже готовы списки получателей, а наши работники на сортировочных центрах уже ждут, когда грузы прибудут к ним в города», — отмечается в сообщении.

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Гендиректор Игорь Смилянский отмечает, что гуманитарный груз будет передан на восток и юг Украины, где будет распределен в соответствии с запросами местных властей и волонтеров.

Ранее НВ писал, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Италии и рассказал о ситуации в Мариуполе.


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Теги:   Италия Гуманитарная помощь Война России против Украины

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