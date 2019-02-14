Италия отклонила рекордное количество заявок о предоставлении убежища Сегодня, 11:35 84 Цей матеріал також доступний українською EPA В Италии начала действовать жесткая миграционная политика EPA

Италия отклонила рекордное количество заявок о предоставлении убежища за последние четыре месяца, сообщает The Guardian.

Данные опубликованы в докладе аналитического центра Институт международных политических исследований (ISPI), который основан на анализе данных Министерства внутренних дел.

Италия отклонила рекордные 24 800 заявлений за последние четыре месяца после введения в действие жесткого миграционного законодательства главой МВД Италии Маттео Сальвини.

Количество отказов в общей сложности возросло на 25%.

В январе было получено всего 150 одобрений по сравнению с 2091 одобренной заявкой в январе 2018 года. Это привело к резкому увеличению числа мигрантов без юридического статуса.



Консервативное правительства Италии последовательно отказывается принимать мигрантов из стран Африки и Азии, которые стремятся попасть в ЕС.

Схожую политику проводят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша.

В январе вице-премьер Италии Маттео Сальвини во время визита в Польшу провозгласил польско-итальянский альянс в Европе, заявив, что Варшава и Рим станут локомотивом возрождения европейских ценностей на континенте.

