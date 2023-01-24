Парламент Италии окончательно одобрил помощь Украине оружием на 2023 год

24 января, 20:18
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Флаг Италии (Фото:juliacasado1 / pixabay)

Флаг Италии (Фото:juliacasado1 / pixabay)

Палата депутатов — нижняя палата парламента Италии — во вторник, 24 января, одобрила декрет правительства о поставках Украине военной помощи до конца 2023 года.

Об этом сообщает Rai.

Такое решение поддержали 215 итальянских депутатов, против высказались 46. Поскольку в прошлом месяце документ утвердили в Сенате, теперь он окончательно прошел голосование в парламенте Италии.

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Это решение означает, что военная техника и оборудование будут предоставляться Украине для борьбы с российским вторжением в течение всего 2023 года без необходимости отдельного согласия итальянских законодателей. Это происходит на основе декрета, поддержанного итальянским правительством в начале декабря 2022 года.

Поставки оружия Украине определяет министерство обороны Италии по согласованию с министерствами иностранных дел и экономики.

Инфографика: NV

Что именно будет входить в военную помощь, итальянская сторона не сообщает публично. Но ранее глава МИД страны Антонио Таяни сообщал, что Италия совместно с Францией заканчивают подготовку передачи зенитного ракетного комплекса SAMP/T, который должен быть передан Украине.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Италия Вооружение Военная помощь Война России против Украины

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