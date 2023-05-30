Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины. В него могут войти ЗРК SAMP-T 30 мая, 18:17 ЗРК SAMP-T (Фото:Wikipedia)

В Италии анонсировали подготовку нового пакета военной помощи для Украины. Совместно с Францией страна обсуждает совершенствование технической части отправки систем ПВО на основе совместных технологий. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Что именно войдет в пакет помощи Украине, пока не разглашается.

Однако итальянское издание Il Messaggero сообщало, что по итогам видеоконференции Контактной группы по вопросам помощи Украине, обсуждался вопрос необходимости укрепления противовоздушной обороны Украины.

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По сообщению, Италия вместе с Францией заказала поставку противоракетного комплекса SAMP-T и провела учения для украинских бойцов.



21 февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони анонсировала передачу Украине шестого пакета военной помощи, в который вошли ЗРК SAMP-T и комплексы Skyguard и Spike.

15 мая Украина получила SAMP-T от Франции и Италии.