Италия поможет тренировать украинских военных 18 мая, 22:46 Флаг Италии (Фото:juliacasado1 / pixabay)

Украинские новобранцы смогут пройти подготовку в школах и военных объектах в Италии, сообщил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Как сообщает ANSA, его страна ищет возможности участия в европейской инициативе по подготовке украинских солдат с направлением штабного персонала в командование в Брюсселе, Польше и Германии, а также может предложить специализированные учебные модули, которые будут проводиться, однако, в школах и на военных объектах на нашей национальной территории.

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«Национальный вклад в реализуемые Европейским Союзом инициативы предусматривает, начиная с 2023 года, участие в новой миссии военной помощи Украине, направленной на поддержку украинских вооруженных сил путем проведения учебно-тренировочных мероприятий и роста их потенциала, операций, проводимых распределенным образом на территории разных стран-членов Союза», — заявил он.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в Рим провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом страны Серджо Маттареллой.