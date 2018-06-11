Италия пригрозила закрыть порты для спасательных судов с беженцами

Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини угрожает закрыть порты для спасательных судов с беженцами, передает DW со ссылкой на газету La Repubblica.

По информации издания, Сальвини призвал Мальту предоставить доступ в порт Валлетты спасательному судну Aquarius организации SOS Méditerranée, на борту которого находятся 629 мигрантов. В противном случае Сальвини намерен закрыть итальянские порты. Власти Мальты отклонили требование, заявив, что не имеют отношения к спасательной акции.

"Мальта никого не впускает, Франция разворачивает людей на своей границе, Испания защищает свои границы с использованием оружия. С сегодняшнего дня и Италия скажет "нет" торговле людьми и нелегальной миграции", - написал Сальвини в Facebook.

Как отмечает издание, в прошлом году предшественник Сальвини на посту главы МВД Италии обратился к европейским партнерам с подобным требованием. Однако запрос Марко Миннити был отклонен, поскольку в соответствии с правом на порт-убежище терпящие бедствие суда, а также корабли, на борту которых присутствуют потерпевшие кораблекрушение, должны быть допущены в порт.

Ранее сообщалось, что за сутки в Средиземном море спасли более тысячи беженцев.

Согласно сообщению, судно Aquarius сначала спасло 400 беженцев, впоследствии еще 229. Среди них 123 несовершеннолетних без сопровождения, 11 детей и семь беременных женщин.