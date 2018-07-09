Италия откажется принимать корабли международных миссий со спасенными мигрантами

Италия поднимет вопрос о закрытии своих портов для кораблей с мигрантами

Правительство Италии заявило о желании отказаться от приема кораблей международных миссий Евросоюза в Средиземном море, которые занимаются спасением мигрантов у побережья Ливии.

По словам министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, на заседании глав МИД стран ЕС он попросит европейских коллег заблокировать прибытие в итальянские порты кораблей международных миссий, пишет Reuters.

Отмечается, что в Средиземном море работают две миссии по спасению мигрантов – София и Тритон.

Напомним, 21 июня активисты из немецкого Дрездена подобрали 234 мигранта в Средиземном море неподалеку от побережья Ливии, но ни одна страна Евросоюза не соглашалась пускать Lifeline в свои порты. 27 июня власти Мальты все же согласились принять судно.

Другой инцидент произошел в начале июня. Судно Aquarius с 629 нелегальными мигрантами отказались принимать порты Италии и Мальты. Среди беженцев были беременные женщины и дети. На помощь мигрантам, у которых заканчивались припасы, пришла Испания.

В последний месяц проблема нелегальных мигрантов вызвала политический кризис в Евросоюзе. Австрия и Италия резко выступают против беженцев. Представители этих двух стран, а также Германии и Франции, собрались на внеплановый экстренный саммит по вопросам миграции, однако прийти к согласию по вопросам беженцев не удалось.

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