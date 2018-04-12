Италия отказалась отправлять военных в Сирию

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Серждо Матарелла занят переговорами о создании коалиции

Серждо Матарелла занят переговорами о создании коалиции

Италия осудила газовую атаку в Сирии, однако страна отказывается участвовать в возможной военной операции западной коалиции.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Италии Паоло Джентолиони. В то же время страна намерена предоставить материально-техническую поддержку союзным силам.

Президент Италии Серждо Матарелла намерен ускорить переговоры о создании коалиции, чтобы как можно быстрее обеспечить страну полноправным правительством для урегулирования ситуации с Сирией.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что бундесвер не будет принимать участие в военной операции против режима Башара Асада в Сирии.

Смотрите также

11 апреля Президент США Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума. Уже 12 апреля американский лидер объявил, что примет решение относительно ответа на химическую атаку в Сирии "достаточно скоро".

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове