Италия обещает "отправить домой" 500 тысяч нелегальных иммигрантов

После того как итальянский президент Серджо Маттарелла одобрил новое популистское правительство, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что намерен сохранить предвыборное обещание "вернуть домой" сотни тысяч нелегальных иммигрантов в Италии.

Об этом сообщает The Guardian.

"Италия открывает двери для хороших людей и вручает билет в один конец тем, кто приехал в Италию, чтобы создавать беспорядок и при этом надеяться, что о них позаботятся. Отправить их домой - один из наших главных приоритетов", - сказал министр.

Сальвини занял одну из самых влиятельных правительственных должностей Италии, которая позволяет управлять вопросами внутренней безопасности, гражданских прав, иммиграции. При этом он возглавляет ультраправую Лигу - националистическую партию, которая проводит кампанию за депортацию 500 000 мигрантов, незаконно проживающих в Италии.

Сальвини также предложил привлечь средства на приведение в действие массовых депортаций. Согласно действующим правилам, каждый мигрант должен быть депортирован на самолете в сопровождении двух итальянских агентов по стоимости 3 000 евро на одного мигранта. План Сальвини по депортированию 500 000 мигрантов будет стоить примерно 1,5 млрд. евро.

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