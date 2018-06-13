Италия на фоне международного скандала приняла судно с более чем 900 спасенными мигрантами

Власти Италии позволили зайти в порт Сицилии спасательному судну Diciotti с более чем 900 мигрантами на борту.

Как сообщает ВВС, разрешение связанно с тем, что Diciotti является итальянским судном.

Все 937 мигрантов были спасены итальянской миссией у берегов Ливии, два человека спасти не удалось.

Напомним, франко-немецкое спасательное судно Aquarius, принадлежащее организации SOS Méditerranée, спасло в Средиземном море 629 беженцев. Среди них 123 несовершеннолетних без сопровождения, 11 детей и семь беременных женщин.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отказался принять судно в итальянских портах, отвергла возможность приема этой группы беженцев и Мальта.

В итоге судно с нелегалами согласилась принять Испания.

12 июня президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение Рима отказать в приеме корабля с африканскими беженцами абсолютно циничным и неоправданным. ЕС и ООН также осудили решение Рима. В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан поддержал отказ итальянских властей принимать этот корабль.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пригрозил отменить визит в Париж после критики со стороны президента Макрона.