Италия и Мальта отказались принимать еще одно спасательное судно с мигрантами

Мальта и Италия отказались открывать свои порты для корабля Lifeline немецкой благотворительной организации Mission Lifeline, который подобрал в Средиземном море 224 мигрантов.

В частности, итальянские власти раскритиковали спасательные службы, сообщает DW.

Как заявил премьер-министр Италии Маттео Сальвини, спасательные службы "не слушают итальянских и ливийских властей и вмешиваются, чтобы взять на борт ценный человеческий груз - из человеческой плоти".

В заявлении правительства Мальты же говорится, что операцию координировали в Италии и Ливии, и Мальта не является ответственной стороной.

Ранее из-за нежелания Италии принимать спасательное судно Aquarius с более чем шестью сотнями мигрантов на борту между Парижем и Римом вспыхнул дипломатический конфликт.

Спасательное судно Aquarius находилось в плавании около недели.

Новые итальянские власти отказались принимать корабль с 629 беженцами. Аналогично поступила Мальта, порт открыла только Испания. Париж также заявил о готовности принять часть из вновь прибывших с судна Aquarius, которые стремились добраться до Франции.

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По данным ООН, за первые пять месяцев 2018 году до Европы по Средиземному морю прибыли всего 35 500 мигрантов, из которых треть - в Испанию.