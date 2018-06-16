Италия и Франция предложили строить центры для беженцев за пределами ЕС

Макрон и Конте поддержали идею строительства лагерей в других странах

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложили начать создавать Центры для обработки заявлений беженцев в странах, откуда они прибыли.

В частности, глава итальянского правительства Джузеппе Конте считает, что это поможет ускорить процесс идентификации мигрантов.

"Мы должны создать европейские центры в странах происхождения беженцев", - заявил Конте.

В свою очередь Макрон отметил, что проблемы беженцев необходимо решать "на другой стороне Средиземеного моря", передает AFP.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о планах создать центры для беженцев за пределами Евросоюза, для чего ведет "конфиденциальные" переговоры с несколькими государствами.