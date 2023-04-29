В ISW объяснили, зачем Путин «узаконил» депортацию украинцев с оккупированных территорий 29 апреля, 08:10 Путин разрешил депортацию с оккупированных территорий украинцев без паспортов РФ (Фото:Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via REUTERS)

Указ российского диктатора Владимира Путина, разрешающий после 1 июля 2024 г. депортацию с оккупированных территорий людей без российского гражданства, направлен на то, чтобы стимулировать местных жителей получать паспорта РФ, а также создает новую «схему» депортации украинцев.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Там напоминают, что Путин 27 апреля подписал указ, определяющий условия дальнейшей масштабной депортации в Россию жителей оккупированных территорий Украины.

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Соответствующий указ Об особенностях правового статуса отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ определяет лиц, проживающих на оккупированных Россией территориях и заявивших о желании сохранить имеющееся гражданство и отказывающихся принимать российские паспорта как «иностранных граждан и лиц без гражданства, которые на данный момент проживают в РФ».



Указ предусматривает, что такие лица могут продолжать проживать на оккупированных территориях до 1 июля 2024 года, допуская, что после этой даты они могут быть депортированы.

«Этот указ кодифицирует принудительные методы стимуляции жителей оккупированных территорий к получению российских паспортов, а также создает условия для депортации украинцев, которые не согласны стать гражданами РФ», — объясняют аналитики.

В ISW отметили, что российские власти также продолжают другие попытки депортации украинцев, в том числе детей.

Аналитики ISW отметили, что все действия, направленные на депортацию украинцев в Россию, могут представлять нарушение Женевской конвенции о предотвращении преступления геноцида, а также потенциально могут быть целенаправленной кампанией по этническим чисткам.