Новая порция лжи. ISW проанализировал заявления Кремля на российском форуме Армия-2023 16 августа, 09:18 Выступление Владимира Путина на форуме Армия-2023 (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Кремль использует российский форум Армия-2023, который проходит с 14 по 20 августа, чтобы развивать военно-политические отношения с другими государствами, позиционируя себя как «надежного и технологически развитого партнера», что не соответствует действительности.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 15 августа.

В министерстве обороны России заявили, что в мероприятии принимают участие более 77 тысяч представителей из более 1500 предприятий российского военно-промышленного комплекса, представляя более 28 500 оборонных и технических разработок. Там говорят, что на форуме присутствуют представители из более 82 стран мира, а с некоторыми уже обсудили двусторонние отношения в сфере обороны. Также на мероприятии выступил министр обороны Китая Ли Шанфу, а ведомство страны-агрессора России презентовало несколько иранских беспилотников.

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«Президент России Владимир Путин и [министр обороны Сергей] Шойгу сделали в значительной степени шаблонные комментарии, которые представляли российское правительство как эффективно соответствующее российским усилиям по наращиванию вооруженных сил, изображая западные и украинские ресурсы как ограниченные и способствуя международному сотрудничеству против Запада», — пишет ISW.

В частности, на Московской международной конференции по безопасности 15 августа Шойгу повторил пропагандистские заявления о том, что российский ОПК за определенное время произвел различное оружие, танки, бронемашины и беспилотники, сказав, что «возможности российского и советского оборудования превосходят возможности западного».

По его версии, санкции против России якобы «помогли увеличить» отечественное производство военной техники благодаря импортозамещению. По мнению аналитиков, это частью давнего (и ложного) нарратива Кремля о том, что «международные санкции укрепляют РФ».

Также Шойгу сказал, что украинские ресурсы и западные военные арсеналы «почти полностью исчерпаны». Однако, по оценкам ISW, Россия не смогла мобилизовать свой ОПК для адекватной поддержки военных усилий.

Также во время мероприятия Путин повторил необоснованные и лживые заявления о том, что Запад несет ответственность за «разжигание конфликта» в Украине. Вместе с Шойгу диктатор обвинил Запад «в нестабильности» в Африке, Латинской Америке и Азии, выступив за углубление российских оборонных отношений с тамошними странами и создание «многополярного мирового порядка». Они вспомнили и о Тайване.

«Упоминание Шойгу о Тайване, вероятно, указывает на постоянные усилия России по созданию партнерства „без ограничений“ между Пекином и Москвой, несмотря на предостережения со стороны Китая», — заключают аналитики.