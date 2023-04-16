Единая Россия. В ISW объяснили, зачем путинская партия возьмет в избирательные списки военных, которые воевали в Украине 16 апреля, 07:31 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS)

Партия российского диктатора Владимира Путина Единая Россия намерена привлечь служивших в Украине российских военных в качестве кандидатов на выборах в 2023 и 2024 годах, вероятно, в попытке утвердиться в качестве основной провоенной партии.

Об этом говорится в свежей сводке ISW.

Глава Центрального исполнительного комитета партии Единая Россия Александр Сидякин объявил в пятницу, 14 апреля, что молодежное крыло партии запустило образовательный модуль об участии в предвыборах для российских военнослужащих и добровольцев, принимавших участие в «специальной военной операции» в Украине. Прежде Сидякин заявил, что российские военнослужащие и добровольцы будут включены в списки кандидатов от президентской партии на предстоящих региональных выборах в сентябре 2023 года.

Видео дня

Аналитики ISW отмечают, что привлечение военнослужащих как политических кандидатов во время войны типично для общества, которое проводит выборы, независимо от того, насколько честны или важны они.

Однако в Институте изучения войны считают, что Кремль, вероятно, намерен привлечь военнослужащих в качестве кандидатов в большей степени, чем это обычно происходит даже в находящейся в состоянии войны стране.

«Вероятно, Кремль стремится использовать кандидатов, служивших в Украине, как публичное лицо партии Единая Россия на предстоящих выборах, чтобы заручиться поддержкой военных и членов их семей и утвердить Единую Россию как политическую партию, возглавляющую военное движение», — говорится в отчете ISW.

Аналитики добавляют, что потенциальная «милитаризация» партии, вероятно, не является предвестником усилий Кремля по эскалации войны в Украине.

Ранее хозяин прокремлевской ЧВК Вагнера олигарх Евгений Пригожин заявлял, что страна-террорист Россия должна «поставить жирную точку» в полномасштабной войне против Украины, которую пропагандисты и российский режим называют «СВО».