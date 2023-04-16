Единая Россия. В ISW объяснили, зачем путинская партия возьмет в избирательные списки военных, которые воевали в Украине
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS)
Партия российского диктатора Владимира Путина Единая Россия намерена привлечь служивших в Украине российских военных в качестве кандидатов на выборах в 2023 и 2024 годах, вероятно, в попытке утвердиться в качестве основной провоенной партии.
Об этом говорится в свежей сводке ISW.
Глава Центрального исполнительного комитета партии Единая Россия Александр Сидякин объявил в пятницу, 14 апреля, что молодежное крыло партии запустило образовательный модуль об участии в предвыборах для российских военнослужащих и добровольцев, принимавших участие в «специальной военной операции» в Украине. Прежде Сидякин заявил, что российские военнослужащие и добровольцы будут включены в списки кандидатов от президентской партии на предстоящих региональных выборах в сентябре 2023 года.
Аналитики ISW отмечают, что привлечение военнослужащих как политических кандидатов во время войны типично для общества, которое проводит выборы, независимо от того, насколько честны или важны они.
Однако в Институте изучения войны считают, что Кремль, вероятно, намерен привлечь военнослужащих в качестве кандидатов в большей степени, чем это обычно происходит даже в находящейся в состоянии войны стране.
«Вероятно, Кремль стремится использовать кандидатов, служивших в Украине, как публичное лицо партии Единая Россия на предстоящих выборах, чтобы заручиться поддержкой военных и членов их семей и утвердить Единую Россию как политическую партию, возглавляющую военное движение», — говорится в отчете ISW.
Аналитики добавляют, что потенциальная «милитаризация» партии, вероятно, не является предвестником усилий Кремля по эскалации войны в Украине.
Ранее хозяин прокремлевской ЧВК Вагнера олигарх Евгений Пригожин заявлял, что страна-террорист Россия должна «поставить жирную точку» в полномасштабной войне против Украины, которую пропагандисты и российский режим называют «СВО».