После слухов об отставке. Минобороны РФ продолжает позиционировать Герасимова как «эффективного и вовлеченного» в войну — ISW

2 августа, 08:30
Поделиться:
Валерий Герасимов (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Валерий Герасимов (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Министерство обороны РФ продолжает позиционировать начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова как «эффективного и вовлеченного» в войну, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

1 августа МО РФ опубликовало видеозапись, на которой Герасимов якобы осматривает передовой командный пункт на западе Запорожской области и получает информацию об операциях в этом районе.

Видео дня

Эта видеозапись — одно из первых публичных выступлений Герасимова после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и свидетельствует о том, что Минобороны РФ «продолжает рекламировать роль Герасимова как командующего театром военных действий».

Читайте также:
Российский генерал Теплинский? Вряд ли он владеет хотя бы заурядным военным искусством — Агиль Рустамзаде

Некоторые российские источники ранее утверждали, что, по слухам, Михаил Теплинский сменил Герасимова на после мятежа Вагнера. Однако ISW не смог проверить эти слухи и считает, что Герасимов, скорее всего, номинально сохранит свою должность.

Ранее сообщалось, что с вечера 23 июня, с тех пор как Пригожин объявил о своем «марше на Москву» и начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ якобы после того, как российская армия нанесла удар по «тыловому лагерю» боевиков, лично Герасимов не сделал ни одного заявления.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Минобороны РФ Валерий Герасимов Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X