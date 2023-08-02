После слухов об отставке. Минобороны РФ продолжает позиционировать Герасимова как «эффективного и вовлеченного» в войну — ISW 2 августа, 08:30 Валерий Герасимов (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Министерство обороны РФ продолжает позиционировать начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова как «эффективного и вовлеченного» в войну, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

1 августа МО РФ опубликовало видеозапись, на которой Герасимов якобы осматривает передовой командный пункт на западе Запорожской области и получает информацию об операциях в этом районе.

Видео дня

Эта видеозапись — одно из первых публичных выступлений Герасимова после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и свидетельствует о том, что Минобороны РФ «продолжает рекламировать роль Герасимова как командующего театром военных действий».

Некоторые российские источники ранее утверждали, что, по слухам, Михаил Теплинский сменил Герасимова на после мятежа Вагнера. Однако ISW не смог проверить эти слухи и считает, что Герасимов, скорее всего, номинально сохранит свою должность.

Ранее сообщалось, что с вечера 23 июня, с тех пор как Пригожин объявил о своем «марше на Москву» и начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ якобы после того, как российская армия нанесла удар по «тыловому лагерю» боевиков, лично Герасимов не сделал ни одного заявления.