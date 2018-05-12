Истребители США перехватили два российских бомбардировщика у берегов Аляски

Американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 у берегов Аляски.

Об этом пишет CNN со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

По данным ведомства, перехват произошел в международном воздушном пространстве в районе западного побережья штата Аляска, к северу от Алеутских островов.

Tу-95 находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны США. Американские истребители осуществили перехват и наблюдали за российскими бомбардировщиками до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону.

Отмечается, что российские бомбардировщики не пересекали воздушные границы Канады и США. В Минобороны РФ прокомментировали инцидент, назвав полет Ту-95 плановым.

Напомним, подобный инцидент произошел в апреле прошлого года. Американские военно-воздушные силы были подняты в воздух после обнаружения у берегов Аляски российских бомбардировщиков Ту-95