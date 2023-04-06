Российские истребители Миг-31 покидают Беларусь — Беларускі Гаюн

6 апреля, 13:22
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Из-за российских истребителей МиГ-31 в Украине систематически объявляют масштабную воздушную тревогу (Фото:Dmitriy Pichugin/Wikipedia)

Из-за российских истребителей МиГ-31 в Украине систематически объявляют масштабную воздушную тревогу (Фото:Dmitriy Pichugin/Wikipedia)

Российские истребители МиГ-31 покидают территорию Беларуси, сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

По данным группы, после 12:30 дня четверга, 6 апреля, три истребителя один за другим взлетели из аэродрома Мачулищи.

«По нашим данным, самолеты МиГ-31К ВКС РФ в данный момент улетают из Беларуси», — отметили там.

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При этом в Украине не объявляли масштабную воздушную тревогу, как это было ранее, когда в воздух поднимались МиГи.

Причина, по которой истребители покидают Беларусь, пока не сообщается.

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Российские истребители являются потенциальными носителями гиперзвуковых ракет Кинжал. Они базировались на аэродромах Беларуси с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Беларусь Миг-31 Война России против Украины

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