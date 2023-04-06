Российские истребители Миг-31 покидают Беларусь — Беларускі Гаюн
Из-за российских истребителей МиГ-31 в Украине систематически объявляют масштабную воздушную тревогу (Фото:Dmitriy Pichugin/Wikipedia)
Российские истребители МиГ-31 покидают территорию Беларуси, сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн.
По данным группы, после 12:30 дня четверга, 6 апреля, три истребителя один за другим взлетели из аэродрома Мачулищи.
«По нашим данным, самолеты МиГ-31К ВКС РФ в данный момент улетают из Беларуси», — отметили там.
При этом в Украине не объявляли масштабную воздушную тревогу, как это было ранее, когда в воздух поднимались МиГи.
Причина, по которой истребители покидают Беларусь, пока не сообщается.
Российские истребители являются потенциальными носителями гиперзвуковых ракет Кинжал. Они базировались на аэродромах Беларуси с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину.