Истребители НАТО восемь раз поднимались для перехвата российских самолетов над Балтийским морем

На протяжении 4-10 июня истребители ВВС НАТО восемь раз поднимались в небо над Балтийским морем для перехвата и сопровождения российских военных самолетов, сообщили в Министерстве обороны Литвы.

Воздушный патруль НАТО перехватил 4 июня самолеты Ил-20 и Су-24МР. На следующий день самолеты Альянса четыре раза поднимались для перехвата двух Ан-12, двух Су-24, двух Су-27 и одного Ан-26. 9 июня были перехвачены Ил-20, Ан-26 и Су-24.

Отмечается, что во всех случаях российские самолеты летели с выключенными бортовыми транспондерами (приемопередающее устройство для связи с диспетчером).

Маршрут самолетов-нарушителей пролегал из значительной части России в Калининград и в обратном направлении.

Напомним, что 4 мая британские истребители Тайфун поднялись над Черным морем на перехват российского самолета радиолокационной разведки Ил-20 в районе базы НАТО.