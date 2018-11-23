23 ноября 2018, пятница

Истребители НАТО три раза поднимались для перехвата российских самолетов над Балтийским морем

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Российский истребитель МиГ-29
Фото: Bundeswehr

Российский истребитель МиГ-29

В среду, 21 ноября, истребители ВВС НАТО три раза поднимались в небо над Балтийским морем для перехвата и сопровождения четырех российских военных самолетов.

Как сообщили в объединенном командовании ВВС НАТО, немецкие истребители Eurofighter в составе воздушного патруля Альянса были подняты с авиабазы ​​Эмари в Эстонии.

Согласно сообщению, около 8:30 по местному времени два Eurofighter поднимались для перехвата российского самолета Ан-26. В 10:30 - для сопровождения российского истребителя МиГ-29, пролетавшего у границ воздушного пространства НАТО.

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Позже в тот же день истребители НАТО были подняты для идентификации двух российских транспортных самолетов Ил-76.

Отмечается, что во всех случаях российские самолеты не подали план полетов авиадиспетчерам. Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и следовали из материковой части РФ в Калининград.

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