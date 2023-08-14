Британские истребители перехватили два бомбардировщика РФ к северу от Шотландии

14 августа, 20:00
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Бомбардировщики перехватили к северу от Шотландских островов (Фото:Министерство обороны Великобритании)

Бомбардировщики перехватили к северу от Шотландских островов (Фото:Министерство обороны Великобритании)

В понедельник, 14 августа, Великобритания поднимала в воздух два истребителя Typhoon, чтобы перехватить два российских бомбардировщика Ту-142.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Минобороны Британии отметило, что авиация перехватила два российских морских патрульных бомбардировщика дальнего действия, которые используются для разведки и противолодочной борьбы.

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По данным министерства, российские бомбардировщики перехватили в международном воздушном пространстве к северу от Шетландских островов.

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«Очень приятно осознавать, что мы смогли осуществить успешный перехват, сохранив целостность воздушного пространства Великобритании и НАТО», — подчеркнул один из пилотов британских истребителей.

Кроме того, в воздух подняли танкер Voyager, чтобы обеспечить дозаправку Typhoon и увеличить продолжительность их полета. Танкеры были в воздухе до завершения операции.

Ведомство отметило, что российские военные самолеты, входящие в регион полетной информации Британии, могут представлять опасность для других самолетов, потому что часто не отвечают авиадиспетчерам.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Великобритания Шотландия Бомбардировщики РФ Бомбардировщики

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