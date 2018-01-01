Истребитель ВВС США упал в океан у берегов Гавайев во время учений
Сегодня, 11:18
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Истребитель ВВС США потерпел крушение у берегов Гавайев во время учений.
По данным AP, самолет упал в океан после взлета из аэропорта Гонолулу.
Пилоту удалось катапультироваться, его нашли в 4,8 км к югу от острова Оаху.
Он получил травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Военные учения временно приостановили из-за инцидента.
В маневрах было задействовано около 800 человек и 30 самолетов из девяти штатов.
Причины крушения Hawker Hunter пока не сообщаются.