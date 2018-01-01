Истребитель ВВС США упал в океан у берегов Гавайев во время учений Сегодня, 11:18 37 Цей матеріал також доступний українською Учения приостановили после инцидента

Истребитель ВВС США потерпел крушение у берегов Гавайев во время учений.

По данным AP, самолет упал в океан после взлета из аэропорта Гонолулу.

Пилоту удалось катапультироваться, его нашли в 4,8 км к югу от острова Оаху.

Он получил травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Военные учения временно приостановили из-за инцидента.

В маневрах было задействовано около 800 человек и 30 самолетов из девяти штатов.

Причины крушения Hawker Hunter пока не сообщаются.