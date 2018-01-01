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Истребитель ВВС США упал в океан у берегов Гавайев во время учений

Сегодня, 11:18
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Учения приостановили после инцидента

Истребитель ВВС США потерпел крушение у берегов Гавайев во время учений.

По данным AP, самолет упал в океан после взлета из аэропорта Гонолулу.

Пилоту удалось катапультироваться, его нашли в 4,8 км к югу от острова Оаху.

Он получил травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Военные учения временно приостановили из-за инцидента.

В маневрах было задействовано около 800 человек и 30 самолетов из девяти штатов.

Причины крушения Hawker Hunter пока не сообщаются.

Теги:   Океан Гавайи Крушение самолета Военные учения США

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