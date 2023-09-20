В Воронежской области России разбился истребитель Су-34

20 сентября, 11:29
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РФ осталась без еще одного истребителя, он упал по неизвестным причинам (Фото:Минобороны РФ)

РФ осталась без еще одного истребителя, он упал по неизвестным причинам (Фото:Минобороны РФ)

В среду, 20 сентября, в России разбился истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщили пропагандистские РИА Новости со ссылкой на минобороны страны-агрессора РФ.

Инцидент произошел в Воронежской области.

Утверждается, что экипажу удалось катапультироваться, пилоты якобы эвакуированы.

Видео дня

Издание Baza со ссылкой на источники сообщает, что предварительной причиной падения истребителя стал отказ левой стойки шасси.

Отмечается, что боекомплекта на борту не было.

12 сентября потерпел крушение самолет Су-24 в Волгоградской области РФ.

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1 сентября российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море примерно в 1,5 километрах от береговой линии.

12 августа в Калининградской области разбился российский истребитель Су-30, экипаж погиб.

В Генштабе ВСУ сообщили, что с начала большой войны против Украины РФ уже потеряла 315 своих самолетов и 316 вертолетов.

Часть авиации также уничтожается на территории РФ. В результате ударов дронами по российским аэродромам Сольцы и Шайковка полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика РФ Ту-22М3.

13 мая в Брянской области РФ почти одновременно упали два российских военных вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35, экипажи погибли. Об этом писали российские государственные СМИ и выкладывали видео в соцсети очевидцы, но официально российские власти не комментировали инциденты и количество потерянных летательных аппаратов.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Крушение самолета Российская авиация Су-34 Воронежская область

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