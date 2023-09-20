В Воронежской области России разбился истребитель Су-34 20 сентября, 11:29 РФ осталась без еще одного истребителя, он упал по неизвестным причинам (Фото:Минобороны РФ)

В среду, 20 сентября, в России разбился истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщили пропагандистские РИА Новости со ссылкой на минобороны страны-агрессора РФ.

Инцидент произошел в Воронежской области.

Утверждается, что экипажу удалось катапультироваться, пилоты якобы эвакуированы.

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Издание Baza со ссылкой на источники сообщает, что предварительной причиной падения истребителя стал отказ левой стойки шасси.

Отмечается, что боекомплекта на борту не было.

12 сентября потерпел крушение самолет Су-24 в Волгоградской области РФ.

1 сентября российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море примерно в 1,5 километрах от береговой линии.

12 августа в Калининградской области разбился российский истребитель Су-30, экипаж погиб.

В Генштабе ВСУ сообщили, что с начала большой войны против Украины РФ уже потеряла 315 своих самолетов и 316 вертолетов.

Часть авиации также уничтожается на территории РФ. В результате ударов дронами по российским аэродромам Сольцы и Шайковка полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика РФ Ту-22М3.

13 мая в Брянской области РФ почти одновременно упали два российских военных вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35, экипажи погибли. Об этом писали российские государственные СМИ и выкладывали видео в соцсети очевидцы, но официально российские власти не комментировали инциденты и количество потерянных летательных аппаратов.





