Истребитель РФ трижды перехватывал самолет ВМС США над Средиземным морем
4 июня российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.
Как сообщили на сайте Шестого флота ВМС США, один из перехватов был опасным.
«Второе взаимодействие было признано опасным, поскольку Су-35 на высокой скорости прошел непосредственно перед самолетом миссии, что подвергло опасности наших пилотов и экипаж. Экипаж P-8A сообщил о турбулентности после второго взаимодействия», — отметили в американском ведомстве.
Перехват длился около 28 минут.
Американские военные назвали действия российских пилотов «безответственными».