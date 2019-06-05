Истребитель РФ трижды перехватывал самолет ВМС США над Средиземным морем Вчера, 08:56 Цей матеріал також доступний українською Wikimedia.org Одно из сближений было признано опасным Wikimedia.org

4 июня российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

Как сообщили на сайте Шестого флота ВМС США, один из перехватов был опасным.

«Второе взаимодействие было признано опасным, поскольку Су-35 на высокой скорости прошел непосредственно перед самолетом миссии, что подвергло опасности наших пилотов и экипаж. Экипаж P-8A сообщил о турбулентности после второго взаимодействия», — отметили в американском ведомстве.

Перехват длился около 28 минут.

Американские военные назвали действия российских пилотов «безответственными».