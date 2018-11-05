05 ноября 2018, понедельник

Истребитель РФ совершил опасный перехват американского самолета над Черным морем - ВМС США

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Инцидент продлился 25 минут
Фото: скрин видео

Инцидент продлился 25 минут

В понедельник, 5 ноября, российский истребитель Су-27 совершил непрофессиональный перехват американского разведывательного самолета EP-3 Aries, который совершал полет в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Об этом сообщили в европейском командовании ВМС США.

"Это взаимодействие было небезопасным из-за того, что Су-27 на высокой скорости пролетел непосредственно перед самолетом, выполняющим задание, поставив под угрозу пилотов и членов экипажа", - говорится в сообщении.

После этого, по данным ВМС США, Су-27 во второй раз приблизился к EP-3, включив форсаж. Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности в результате первого маневра Су-27 и вибрации от второго.

По данным ВМС США, перехват длился приблизительно 25 минут.

"Это взаимодействие было безответственным… Американский самолет действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал россиян", - подчеркнули американские военные.

Напомним, что  2 ноября во время учений НАТО Trident Juncture российские противолодочные самолеты Ту-142 без предупреждения пролетели на небольшой высоте над кораблем близ берегов Норвегии, на котором находились морские пехотинцы НАТО.

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