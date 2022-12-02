В РФ разбился истребитель МиГ-31: он может быть носителем ракет Кинжал

2 декабря, 12:07
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Истребитель МиГ-31 (Фото:Tom_1982/flickr.com)

Истребитель МиГ-31 (Фото:Tom_1982/flickr.com)

В Приморском крае РФ разбился истребитель-перехватчик МиГ-31.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс в Telegram.

Экипаж катапультировался. Полет выполнялся без боекомплекта.

Причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

Видео дня

Днем 1 декабря в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она была связана с вылетом истребителей МиГ-31К с аэродрома Беларуси в Россию.

Истребитель МиГ-31 может быть носителем гиперзвуковых ракет Кинжал.

https://www.youtube.com/watch?v=uF17Z0IFgdU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Авиакатастрофа Приморский край Миг-31

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