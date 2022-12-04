Кто будет бороться за власть, если в России начнется гражданская война — историк 4 декабря, 10:43 Гражданские, участвующие в военной подготовке в Красногорске под Москвой (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Радио НВ рассказал, кто будет бороться за власть, если в России начнется гражданская война.

Как отметил Грицак в интервью Радио НВ, гражданская война — худший из вариантов развития событий после устранения российского диктатора Владимира Путина.

«Борьба фамилии, которую вы назвали, (Пригожина — ред.) и, очевидно, лидера Чеченской республики (марионетки Кремля Рамзана Кадырова — ред.). Это очень плохой вариант для всех. Потому что будет борьба неконтролируемых, варварских организаций. Тот, кто знает историю гражданской войны между белой и красной Россией, знает, что это может означать», — сказал историк.

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Он добавил, что гражданская война будет представлять опасность не только для самой России, но и для ее соседей.

«И также очень важно, что этот хаос — это еще и война, где одна, а может быть и две стороны будут иметь атомное оружие. Это, как говорится по-русски, „мало не покажется“», — отметил Грицак.

В конце ноября глава правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев в эфире Радио НВ прогнозировал, что частные армии Кадырова и Пригожина будут стороной в гражданской войне в России.

