История ужасов. Британские женщины настаивают на своем праве рассказывать о тяжелых родах

Британские женщины рассказывают о трудных родах, ставших травматическим опытом, онлайн из-за недоверия к окружающим. При этом многие из них настаивают на том, что это необходимо, хотя и может вызвать тревогу у других женщин.

НВ публикует перевод материала The Guardian о женщинах, переживших тяжелые роды и столкнувшихся с тем, что общество подталкивает их к молчанию об этом опыте, и необходимостью говорить о нем, чтобы наконец преодолеть.

Не все в порядке

Клэр Кешн была на 28-й неделе беременности и как раз собиралась сесть на самолет после проведенного в кругу семьи Рождества в Ирландии, когда у нее отошли воды.

Клэр Кешн пережила очень тяжелые четвертые роды / Фото: Sam Frost / The Guardian

Ее отправили в больницу в Дублине, где врачи сумели временно приостановить роды. Но вопрос о том, что она сможет безопасно покинуть страну, не стоял, поэтому, когда ее партнер и трое старших детей вернулись домой в Англию, Клэр осталась в больнице.

Ее сын Куллан в конце концов родился на Новый год путем экстренного кесарева сечения, и роды с самого начала были травматичными.

Только когда хирурги начали оперировать, говорит Клэр, она поняла, что эпидуральная анестезия (действует только ниже пояса - ред.), похоже, не подействовала должным образом. "Я могла все чувствовать. Я кричала, а они говорили "Нет, нет, ты не можешь этого чувствовать, эпидуральная анестезия сработала", а я кричала: "Нет, я чувствую это, я чувствую это"". Ее сын в конце концов родился под общим наркозом, его вес был всего лишь 1,25 кг: это было за два месяца до того, как она смогла вернуться с ним к своей семье в Англии, и лишь после этого она полностью почувствовала влияние произошедшего.

Я могла все чувствовать. Я кричала, а они говорили "Нет, нет, ты не можешь этого чувствовать, эпидуральная анестезия сработала

"Я думала, что могу это сделать, я мать четырех детей. Но внутри я была разрушена. Это не что-то, о чем говорят люди, предполагается, что ты просто это переживешь - единственное, что ты когда-либо слышишь: "По крайней мере, ты и ребенок в порядке". Это самая раздражающая фраза; хочется закричать и сказать: "Да, он жив, и я жива, но я не в порядке. Физически все хорошо, но психически действительно нет"". Она все еще борется с глубоким гневом по поводу того, что произошло, и с виной за то, какое влияние это оказало на других ее детей. Какое-то время, говорит она, она выполняла родительские обязанности практически как робот: "Я делала то, что должна была делать, но не могу сказать, что я при этом присутствовала. Я сосредотачивалась на глупых вещах, например, что в доме не должно быть ни пятнышка. Я преувеличенно стремилась контролировать ситуацию, потому что не могла контролировать того, что случилось со мной в больнице".

В конце концов, говорит она, публикация ее истории на Facebook оказалась самым простым способом рассказать друзьям, через что она прошла, и позволяло тем, кто не хотел знать кровавые подробности, просто пропустить их. "Если вы пережили что-то травматичное и не говорите об этом, это как пропустить жизнь через фильтр. И если вы считаете, что вы единственная, с кем это случилось, вы чувствуете себя так, как будто вы потерпели неудачу".

Больная тема

Именно такие истории помогают объяснить, почему преподаватель акушерства Катриона Джонс невольно затронула такую больную тему, когда предположила, что публикации историй об ужасах родов в соцсетях могли стать фактором, усиливающим страх женщин перед родами. Согласно сообщениям, Джонс сказала следующее: "Вам просто нужно загуглить "рождение ребенка", и вы встретитесь с цунами историй ужасов. Если вы пойдете на любой форум на сайте Mumsnet там будут женщины, рассказывающие истории о своих родах - "О, это было ужасно", "Это было кровавое месиво". Я думаю, что женщин это может очень пугать".

Тем не менее, за заголовками о том, что женщин, предположительно, заставляют замолчать - то, на чем Джонс, по ее убеждению, никогда не настаивала, - есть гораздо более сложная, тонкая история о том, почему родовая травма настолько распространена в Британии и все же каким-то образом скрыта на самом видном месте.

Вам просто нужно загуглить "рождение ребенка", и вы встретитесь с цунами историй ужасов

Со своей стороны, Джонс ясно, что она никогда не имела в виду, что молодые матери должны прекратить говорить и писать посты об их опыте. "Я не сказала: "О, женщины должны перестать делиться своими историями". Я бы не смогла держаться с высоко поднятой головой на какой-либо конференции по акушерству, если бы я это сказала", - объясняет она из своего офиса в Университете Халла. Во всяком случае, она выступала за обратное: лучшие акушерские услуги для поддержки будущих матерей, которые боятся, основанные на программе психического здоровья, разработанной в Халле, чтобы выявить и направлять тревожных женщин на ранних сроках беременности. Социальные медиа могут, по ее словам, быть "одним из факторов", вовлеченных в эту тревожность. Недавнее исследование в Канаде указывает на более высокий уровень нервозности у женщин, которые читали много историй о родах, хотя и непонятно, почему (возможно, например, что женщины, которые уже тревожились, были более склонны их искать). Но это помогает женщинам справляться с опасениями, которые значимы, независимо от того, откуда они взялись.

Тем не менее, поражает то, что женщины были настолько готовы поверить, что специалист в области акушерства может захотеть заставить их замолчать. Кажется, что эта история затронула больную тему именно потому, что многие женщины действительно чувствуют на себе давление, чтобы они оставляли страшные истории о родах при себе, что по какой-то причине не касается тех, кто пережил какую-то другую медицинскую травму.

Поражает то, что женщины были настолько готовы поверить, что специалист в области акушерства может захотеть заставить их замолчать

Тем временем, на другом конце спектра даже женщины, у которых был опыт совершенно несложных родов, могут чувствовать, что об этом говорить не стоит, чтобы не показаться самодовольными или нечувствительными. "Вы чувствуете, что вам почти стыдно, что вам нужно молчать об этом; что вы можете таким образом высмеять других женщин или заставить их чувствовать себя плохо", - говорит Кловер Страуд, автор мемуаров о материнстве Wild Other, у которой есть пятеро детей, и которая с радостью признается, что ей понравились все ее роды. "Я думаю, что это настоящий позор, потому что вы обычно слышите худшие вещи. Линия такая, что это просто ужасающий, недостойный, жестокий и ужасный опыт, - и на самом деле это жестокий и недостойный опыт - у меня были чрезвычайно болезненные, чрезвычайно тяжелые роды, но это нечто необыкновенное и человечное". Чем больше женщины слышат как о хороших, так и о плохих историях родов, тем лучше, утверждает она. Тем не менее, многие женщины, похоже, чувствуют, что первоначальная и кровавая правда должна оставаться их виноватым маленьким секретом, чем-то, что надо скрывать не только от женщин, у которых еще не было детей, но иногда также и от других матерей.

Токофобия - страх родов

В исследованиях о страхе родов поражает то, что до недавнего времени они были столь скудными. Только в 2000 году, когда психиатр Кристина Хофберг опубликовала статью о тяжелом и болезненном страхе родов, известном как токофобия, этот термин стал узнаваем и явление стало исследоваться. До этого, похоже, ужас женщин считался малоинтересным. Определения кажутся туманными даже сейчас - по оценкам, между 6 и 25% женщин могут испытывать токофобию, в зависимости от того, как именно ее определяют, - и в крайних случаях они могут решить никогда не беременеть, даже если они очень хотят семью. Некоторые будут удваивать методы контрацепции, чтобы гарантировать, что этого никогда не произойдет, а те, кто заставляет себя забеременеть, могут испытывать такой страх, что они не могут наслаждаться этим или планировать что-то после родов.

Их страх находится на таком уровне, на котором они действительно не верят, что переживут роды

"Это становится всепоглощающим, так что люди не могут думать ни о чем, кроме этого, - говорит Джулия Йомин, профессор акушерства в Университете Халла, - одна из клиенток службы описала нам это как быть в окружении людей, которые в восторге от своих беременностей, они выходят и покупают детскую одежду, создают детские комнаты. Но они сами не могут этим заниматься - их страх находится на таком уровне, на котором они действительно не верят, что переживут роды".

Причины токофобии до сих пор не совсем понятны, хотя Хофберг нашла связи с сексуальным насилием в прошлом. Но неудивительно, что она гораздо больше распространена среди женщин, которые уже были травмированы предыдущими родами.

Для Дженни Шоттон, находящейся на восьмом месяце беременности своим третьим ребенком, даже чего-то такого обычного, как посещение больницы для наблюдения за течением беременности, может быть достаточно, чтобы довести ее до слез. У нее было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство после рождения ее второго ребенка Элоизы три года назад; после очень быстрых родов из-за их стимуляции ее дочь оказалась в инкубаторе, а Дженни то теряла сознание, то приходила в себя. Когда она проснулась и в кроватке рядом с ней было пусто, она была убеждена, что ее ребенок умер. На этот раз она надеется на "мирные" роды дома с акушеркой, которой она доверяет и которая знает ее историю; но даже при таких условиях ей приходится готовиться к тому, что может произойти после этого. "Я не беспокоюсь о родах: я верю, что будет то, что должно быть, и я доверяю своей акушерке. Но чем я напугана, так это тем, каково мне будет после родов, если у меня снова будет депрессия или если что-то меня поразит".

У Дженни Шоттон после вторых родов диагностировали ПТСР / Фото: Graeme Robertson / The Guardian

ПТСР - это состояние, которое чаще ассоциируется со стрессом во время боя или террористического нападения. Тем не менее, ошеломляющее количество в 20 тысяч женщин в год - или около 4% всех молодых матерей - согласно оценкам, сталкиваются с этим расстройством просто в результате родов (Для сравнения, согласно оценкам, около 9% солдат, воевавших в Ираке и Афганистане, вернулись с этим расстройством). У некоторых это состояние вызвано очевидно травматическим событием, таким как кровотечение или чем-то, произошедшим с ребенком. Но в удивительно большом количестве случаев оно появляется после родов, которые, по мнению врачей, прошли совершенно нормально.

Даже безопасные, прошедшие без осложнений роды, все равно могут быть шокирующе жестоким отклонением от ожиданий женщин и их повседневного опыта

"Есть некоторые случаи, которые вы бы восприняли как травмирующие с клинической точки зрения, вы бы подумали: "О, это ужасно", но женщины проходят через это хорошо, - говорит Йомин, - И есть другие женщины, о которых вы бы подумали, что все прошло просто, но произошло что-то, что оставит у них травму".

Одно из объяснений заключается в том, что даже безопасные, прошедшие без осложнений с клинической точки зрения роды, все равно могут быть шокирующе жестоким отклонением от ожиданий женщин и их повседневного опыта. По данным Национальной службы здоровья, у 41,9% матерей, которые родили в прошлом году, были разрывы. Более четверти родов закончились кесаревым сечением и около 12% врачей использовали щипцы или присоску (колпачок-присоску, крепящийся к голове ребенка), чтобы вытащить ребенка. Частота процедур, при которых роды искусственно запускаются, а не происходят естественным образом, выросли с 20% десятилетие назад до 29% в прошлом году, при этом схватки сильнее и роды проходят быстрее. То, что врачи считают нормальным, женщина на пределе может ощущать вовсе не таким.

Но и то, как реагирует медицинский персонал, когда что-то идет не так, тоже может быть критическим, считает перинатальный психолог, которая тоже пережила травматические роды, когда рожала своего первого ребенка, и сейчас консультирует женщин, у которых был негативный опыт. Исследования показывают, что воздействие травмы на женщин может быть уменьшено заботящимися о них людьми, которые делают так, что они чувствуют себя в безопасности. Это означает не только вежливое отношение со стороны акушерок, но и возможность переживать эмоции после родов и говорить о них - то, по поводу чего многие женщины чувствуют давление.

Свобода анонимности

Стейси Вилсон поставили диагноз ПТСР после долгих затянувшихся родов, закончившихся с помощью щипцов. Докторам потребовалось около часа, чтобы реанимировать ее дочь Адалин, которой сейчас 15 месяцев. Вид того, как ее новорожденная дочь посерела и лежит молча, остался с ней. Месяцы спустя она все еще чувствовала навязчивую необходимость проверять дышит ли ребенок, заходя в ее комнату до 40 раз за ночь. У нее все еще есть кошмары и слишком яркие воспоминания, и этот опыт все еще снова и снова прокручивается у нее в голове.

Это было, по ее словам, очень изолированное время. "Я не ходила в группы матери и ребенка, потому что я избегала разговоров на тему "О! Как прошли твои роды?", - говорит она, - То, что связывает мам, это то, что мы все прошли через это, но ты как бы видишь себя немного в стороне. Ты не хочешь говорить что-то, на что они не будут знать, как отреагировать".

Месяцы спустя она все еще чувствовала навязчивую необходимость проверять дышит ли ребенок, заходя в ее комнату до 40 раз за ночь

Ее спасательным кругом была страница в Facebook Ассоциации родовой травмы, неформальной группы поддержки, состоящей из около 6 тысяч членов, где она наконец почувствовала, что может расслабиться. Она по-прежнему регулярно публикует там сообщения, хотя сейчас, в основном, чтобы заверить новых членов, что они тоже со временем будут чувствовать себя лучше.

Анонимность дала свободу пользовательницам Mumsnet, признаться в том, о чем женщинам было когда-то слишком стыдно говорить - от выпадения матки и недержания мочи до комиксов о кровотечениях, запекшейся крови и опустошенной плоти. На другом конце спектра блаженствующие женщины, отказавшиеся от медицинской помощи во время родов (так называемые freebirthers - ред.), которые публикуют видеоролики на YouTube того, как рожают на природе (видеоролик родов Симоны Турбер в ручье собрал 76 миллионов просмотров на YouTube два года назад).

Поскольку это драматические истории, которые, как правило, становятся вирусными, риск состоит в том, что роды, которые переживает большинство женщин на самом деле, и которые ни ужасные, ни удивительные, а что-то среднее между этим, скорее теряются на заднем плане.

Это или "Я родила в лунном свете и это было оргазмически", или "Это было самое ужасное, что когда-либо случалось со мной"

"Это или "Я родила в лунном свете и это было оргазмически", или "Это было самое ужасное, что когда-либо случалось со мной", - говорит Ребекка Шиллер, повитуха и генеральный директор Birth Rights, организации, которая помогает женщинам заявлять об их праве выбирать, как они будут рожать, - Оба конца спектра существуют, но у большинства женщин скорее что-то среднее".

Однако, какие бы у них ни были изъяны, откровенные разговоры о родах, спровоцированные интернетом, вполне могут функционировать как предохранительный клапан.

"Люди нуждаются в каком-то средстве пережить то, что с ними произошло, и если вы не получите это от общества, от служб здравоохранения, от перенапряженного врача общей практики, у которого есть на разговор с вами 20 секунд, вы найдете способ", - говорит Фрейзер. Даже в обществе, которое до сих пор нелегко позволяет женщинам говорить невыразимую правду о родах, возможно, настолько долго, что они могут быть скованными.

Перевод НВ