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Истории выживших в ДТП людей заставляют "пристегнуться": в Новой Зеландии запустили социальную рекламу о ремнях безопасности

Вчера, 18:43
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NZ Transport Agency

Мужчины получили травмы, но выжили

Транспортное агентство Новой Зеландии запустило новую социальную кампанию с целью привлечь внимание к вопросу безопасного вождения.

В кампании приняли участие десять мужчин – водители и пассажиры, которые попали в ДТП и чьи жизни были спасены благодаря пристегнутым ремням безопасности.  

Фотографии и видеоролики Belted Survivor представляют собой серию реальных историй выживших в авариях. Все ушибы и травмы, оставленные ремнями безопасности, были воссозданы с помощью макияжа и протезирования.

Соціальна реклама в Новій Зеландії

Транспортне агентство Нової Зеландії запустило нову соціальну кампанію про тих, хто вижив в ДТП

NZ Transport Agency

По данным транспортного агентства Новой Зеландии, на дорогах страны ежегодно погибают около 90 человек, в основном молодые люди. Многие из этих жизней можно было бы спасти, если бы ремни безопасности были пристегнуты. Их использование на 40% увеличивает шанс выжить при столкновении.

"Наша работа в рамках этой кампании – рассказать им о "рисках" и показать, почему они должны всегда пристегиваться ремнем безопасности", - говорится в сообщении.

Социальная кампания включает в себя серию короткометражных роликов, в которых каждый из десяти выживших мужчин рассказывает свою историю.

Теги:   Социальная реклама Новая Зеландия

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