Истории выживших в ДТП людей заставляют "пристегнуться": в Новой Зеландии запустили социальную рекламу о ремнях безопасности
Транспортное агентство Новой Зеландии запустило
новую социальную кампанию с целью привлечь внимание к вопросу безопасного
вождения.
В кампании приняли участие десять мужчин –
водители и пассажиры, которые попали в ДТП и чьи жизни были спасены благодаря пристегнутым ремням безопасности.
Фотографии и видеоролики Belted Survivor
представляют собой серию реальных историй выживших в авариях. Все ушибы и травмы,
оставленные ремнями безопасности, были воссозданы с помощью макияжа и
протезирования.
Соціальна реклама в Новій Зеландії
Транспортне агентство Нової Зеландії запустило нову соціальну кампанію про тих, хто вижив в ДТП
По данным транспортного агентства Новой
Зеландии, на дорогах страны ежегодно погибают около 90 человек, в основном
молодые люди. Многие из этих жизней можно было бы спасти, если бы ремни
безопасности были пристегнуты. Их использование на 40% увеличивает шанс выжить при
столкновении.
"Наша работа в рамках этой кампании – рассказать
им о "рисках" и показать, почему они должны всегда пристегиваться
ремнем безопасности", - говорится в сообщении.
Социальная кампания включает в себя серию короткометражных роликов, в которых каждый из десяти выживших мужчин
рассказывает свою историю.