Исторический шанс для Эрдогана. Мировые СМИ – о том, что может изменить убийство Хашкаджи

Скандал вокруг смерти саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, не угас после того, как свои пояснения дали две наиболее вовлеченные стороны – Турция и официальный Эр-Рияд.

Более того, напряжение в международных отношениях из-за убийства Хашкаджи лишь нарастает.

В ответ на саудовскую версию о том, что журналист якобы погиб "в кулачной драке" в результате неудавшегося допроса, 23 октября турецкий президент Реджеп Эрдоган впервые возложил ответственность за смерть Хашкаджи на власти Саудовской Аравии, причем назвал убийство "спланированным".

Тем временем США и Великобритания решили аннулировать визы саудовским чиновникам, а американский президент Дональд Трамп обрушился с критикой на саудовские власти из-за "худшей в истории" попытки замести следы.

В связи с этим международные обозреватели анализируют последствия скандала вокруг Хашкаджи для Саудовской Аравии, арабского региона и мира в целом. НВ приводит наиболее интересные выдержки из материалов зарубежных СМИ на эту тему.

Der Spiegel

Дело Хашкаджи обернулось растущим напряжением в отношениях между Саудовской Аравией и Западом. Оно также создает угрозу для Мохаммеда бин Салмана, который консолидирует в своих руках власть с тех пор, как его отец, король Салман, назначил Мохаммеда наследным принцем в июне 2017 года.

До недавнего времени казалось, что 33-летний Мохаммед бин Салман мог делать все, что пожелает

Более того, эта проблема стала головной болью для президента США Дональда Трампа, рассматривающего Саудовскую Аравию в качестве одного из самых важных союзников Америки на Ближнем Востоке. Он имеет тесные связи с этой страной и в личном порядке, заключив с саудовцами несколько деловых сделок на миллионы долларов. А Европа в очередной раз столкнулась с вопросом о том, какой подход следует избрать в отношении страны, чья нефть придает ей огромное влияние на мировую экономику, но которая столь грубо игнорирует права человека.

До недавнего времени казалось, что 33-летний Мохаммед бин Салман, которого часто называют по его инициалам – МБС (MBS), мог делать все, что пожелает. Принцу удалось организовать разрушительную войну в Йемене, похитить премьер-министра Ливана Саада Харири, наложить блокаду на Катар и запереть [в тюрьмах Саудовской Аравии] десятки своих оппонентов - без каких-либо последствий для себя или своего режима. Однако случай с Хашкаджи стал поворотным моментом.

The New York Times

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 23 октября, пришел в отделанный деревянными панелями парламент страны, чтобы обрушиться с наиболее острой из своих атак на Мохаммеда бин Салмана, наследного принца Саудовской Аравии, чье правительство Эрдоган обвинил в планировании "дикого убийства" и расчленении журналиста-диссидента Джамаля Хашкаджи.

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Несколькими часами позже принц Мохаммед появился в позолоченном конференц-зале отеля Ritz-Carlton в Эр-Рияде – его стоя приветствовали овацией многочисленные управленцы нефтяных компаний, банкиры и другие бизнесмены, которые рискнули считаться причастными к скандалу вокруг убийства Хашкаджи ради шанса поживиться богатейшим состоянием королевства [Саудовской Аравии].

Их [Эрдогана и бин Салмана] конкурирующие публичные шоу стали последними залпами в битве, где ставки продолжают расти, а возможностей для отступления, похоже, нет ни у кого. В этой битве столкнулись два союзника США, каждый из которых претендует на лидерство в своем регионе.

В этой битве столкнулись два союзника США, каждый из которых претендует на лидерство в своем регионе

"Саудиты пребывают под давлением из-за того, что в этот раз они, похоже, не смогут купить себе выход из положения, - говорит Аарон Дэвид Миллер, бывший сотрудник Госдепартамента и ученый в Международном научном центре имени Вудро Вильсона. - Ни их нефть, ни деньги не смогут стереть пятно или заглушить ликование их врагов, в том числе Эрдогана". […]

И все же обращение Белого дома против наследного принца [Мохаммеда бин Салмана] кажется маловероятным - отчасти из-за того, что Джаред Кушнер, зять и советник президента по Ближнему Востоку, немало инвестировал в принца Мохаммеда, ставшего опорой для администрации Трампа в ее стратегиях как по сдерживанию Ирана, так и по обеспечению безопасности Израиля.

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The Washington Post

Саудовская Аравия и ее наследный принц Мохаммед бин Салман столкнулись, возможно, с наиболее серьезной угрозой для их власти и стабильности королевства в нынешнем поколении.

Что больше всего беспокоит арабский мир - так это предполагаемая угроза его собственной стабильности и безопасности, если связи Саудовской Аравии с США будут подорваны

Многих давно беспокоили амбиции принца и его предполагаемое высокомерие. Других возмущало саудовское доминирование и богатство. Почти все потрясены официально санкционированным убийством и расчленением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Турции, в чем уже почти нет сомнений.

Но что больше всего беспокоит арабский мир, говорят региональные чиновники и эксперты, - так это предполагаемая угроза его собственной стабильности и безопасности, если статус Саудовской Аравии и ее тесные связи с Соединенными Штатами будут серьезно подорваны [из-за скандала вокруг смерти Хашкаджи].

"Ситуация представляет собой дилемму для региона, поскольку неясно, как все это повлияет на отношения с США в долгосрочной перспективе", - сказал высокопоставленный чиновник одной из стран Персидского залива, согласившийся на условиях анонимности обсудить этот чувствительный вопрос.

Если администрация [Дональда Трампа] решит - или окажется под серьезным давлением со стороны Конгресса и общественного мнения - всерьез отступить от своего союза с Эр-Риядом, "наша безопасность будет подвергнута риску", отметил этот чиновник. "Иран может получить еще одну возможность дестабилизировать ситуацию", - полагает данный высокопоставленный источник из государства Персидского залива.

The Guardian

Для Эрдогана чудовищное убийство [Джамаля Хашкаджи] знаменует собой исторический момент: шанс взять реванш, выпавший ему вследствие жестокого и безрассудного акта, который вызвал негодование даже среди союзников королевства.

Принц Салман действительно ступил на тонкий лед, и Эрдоган попытается сделать его еще тоньше

"Речь идет о стратегической борьбе между Эрдоганом и его видением Ближнего Востока и видением, которое разделяет [наследный принц Саудовской Аравии] Мохаммед и его союзники, Мохаммед бин Зайд [наследный принц Абу-Даби] и [египетский президент Абдул Фаттах] аль-Сиси, - говорит Сонер Кагаптай, директор исследований Турции в Вашингтонском институте ближневосточной политики.

"Эрдоган увидел для себя возможность в убийстве Хашкаджи – он осознает, что [наследный принц Саудовской Аравии] Мохаммед бин Салман теперь стал самым слабым звеном в той части региона, которая настроена против самого Эрдогана и Братьев-мусульман. Бин Салман действительно ступил на тонкий лед, и я думаю, что Эрдоган пытается сделать его еще тоньше", - отмечает Кагаптай.

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CNN

Последствия убийства Хашкаджи будут длительными. Будет ли МБС [наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салмана] наказан или поощрен? Попытается ли его отец обуздать его, окружив более опытными советникам? Хватит ли ему навыков, чтоб продолжить программу реформ [в Саудовской Аравии], или же его правление, в конечном итоге, разделит королевство?

На региональном уровне этот кризис обнажил потенциально опасный раскол

На региональном уровне этот кризис обнажил потенциально опасный раскол. Уже более года Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты эффективно блокируют Катар, обвиняя его в поддержке терроризма и Братьев-мусульман (считая их синонимами) и в заигрывании с Ираном, заклятым врагом Саудовской Аравии.

Однако Катар выстоял вопреки эмбарго - не в последнюю очередь благодаря тому, что Турция оказала поддержку путем торговли и размещения гарнизона турецких войск в эмирате.

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В марте бин Салман описал Турцию как часть "треугольника зла", куда входят также Иран и другие экстремистские группы. Несмотря на попытки саудовских дипломатов смягчить комментарий, Анкара [недвусмысленно] поняла этот месседж.

Таким образом, формируются два региональных блока: Саудовская Аравия, Египет и их союзники в Персидском заливе, поддерживаемые США и (втайне) Израилем – против Турции, Катара и (втайне) Ирана, поддерживаемых Россией. Однако теперь даже Кувейт, похоже, напуган воинственностью Саудов: он только недавно подписал соглашение о военном сотрудничестве с Турцией. […]

Модель правления Эрдогана, возможно, была запятнана с точки зрения мусульманских обществ его авторитарными тенденциями, особенно после попытки государственного переворота в 2016 году. Однако для многих (включая Хашкаджи) поддержка турецким лидером идеи "политического ислама" является альтернативой доминированию Саудовской Аравии и Египта в регионе.